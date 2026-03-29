Cuerpo tomará el control de la SEPI para frenar los asaltos de De la Rocha a empresas como Indra

Con este cambio, Cuerpo se consolida como figura de peso en el Ejecutivo, ganando poder frente a De la Rocha y posicionándose para fortalecer la imagen de moderación del Gobierno.

La estrategia de Cuerpo busca moderar la relación con las empresas, evitando los asaltos y operaciones precipitadas que han generado tensión en el mercado.

Cuerpo asumirá la supervisión de la SEPI, desplazando la influencia de Manuel de la Rocha y frenando los intentos de intervención en empresas como Indra.

Pedro Sánchez ha designado a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero, reforzando su control sobre la política económica del Gobierno.

Las paradojas de Moncloa han querido que la misma semana en la que el director de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha, fracasara en su asalto a Indra, Pedro Sánchez designara a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero de Gobierno.

Los habituales de la vida en Palacio advierten de que no estamos ante una casualidad y que, pese a que la salida de María Jesús Montero se precipitó con la convocatoria de elecciones en Andalucía, el presidente todavía tenía margen para ejecutar su crisis de Gobierno.

Táctico como pocos, Sánchez quiso aprovechar el capital político que el ministro de Economía ha ido acumulado en los últimos días –gracias a su gestión de la crisis de Irán– para nombrarle con rapidez y dar una clara señal de moderación al mercado, a las empresas y a los votantes.

Pero hay una segunda lectura y es la relación de Cuerpo con De la Rocha. Es conocida la disputa que tienen las dos principales voces económicas que escucha Sánchez, un presidente que se ha quedado sin María Jesús Montero, que ha puesto rumbo a Andalucía.

Y aquí Sánchez ha querido marcar el terreno dando galones a Cuerpo –un moderado económico– como vicepresidente económico plenipotenciario, totalmente consciente de que muchas de sus funciones chocarán con las labores que hasta la fecha viene realizando De la Rocha.

Esto supone que –en principio– Cuerpo tendrá mando en plaza no solo sobre su ministerio de Economía, sino además sobre el de Hacienda, a cargo ahora de Arcadi España.

Lo que significa supervisar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding empresarial del Gobierno con influencia en firmas cotizadas como Indra, Redeia, Telefónica, Enagás y Ebro Foods.

Un conglomerado que De la Rocha ha utilizado para coordinar operaciones de intervención en empresas cotizadas como la propia Telefónica, Talgo, BBVA, Sabadell y, en las dos últimas semanas, en Indra.

Por ello, muchos ven la irrupción de Cuerpo como un claro correctivo para De la Rocha. Y es que el diagnóstico que se hace en Moncloa es que el asesor del presidente expuso políticamente el capital de la SEPI y del Estado, en una guerra contra el presidente de Indra, Ángel Escribano, en la que acumula tres derrotas consecutivas.

De la Rocha lleva susurrando al presidente del Gobierno desde que desembarcara en La Moncloa en junio de 2018 y aumentó su poder en verano de 2021 tras la salida del entonces todopoderoso Iván Redondo.

En todo este tiempo ha sido la voz que Sánchez más ha escuchado en términos económicos. Ha llevado la representación de Moncloa ante las empresas y ha coordinado la agenda financiera nacional e internacional del presidente.

Una situación que ya le llevó a chocar con la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por el control de la agenda económica y la relación con el mundo empresarial.

La ministra de Asuntos Económicos no entendía que un fontanero de Moncloa quisiera acumular más poder que el titular de Economía, aunque estuviera avalado por Pedro Sánchez.

Cuerpo y Yolanda Díaz

En medio de esta polémica no resuelta, Carlos Cuerpo desembarcó en el ministerio sin rango de vicepresidente en diciembre de 2023.

Pero poco a poco fue construyendo un capital político. Moderado, técnico y metódico, logró imponer su criterio en temas relevantes como la crisis de Gaza; ante algunas medidas populistas pedidas por Sumar y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y cultivó una buena relación con la patronal empresarial CEOE.

Al mismo tiempo se fue ganando la confianza de Pedro Sánchez. Y con un perfil en las antípodas de De la Rocha.

Un economista técnico que ha escalado por todos los cargos del Ministerio de Economía y la Airef, y que no forma parte del PSOE; frente a otro experto económico, pero curtido en el partido desde 2014 cuando asumió como Secretario de Economía del los socialistas.

Asaltos a empresas

En estos últimos dos años y medio, De la Rocha se ha hecho fuerte pero Cuerpo ha ido ganando terreno. Aunque la relación no ha sido buena ya que –entre otras cosas– el ministro ha tenido que dar la cara en todas las intervenciones en empresas pilotadas desde Moncloa.

La entrada en Telefónica a primeros de 2024, la destitución de su presidente José María Álvarez-Pallete en febrero de 2025, la entrada en Talgo en julio de ese mismo año o el bloqueo a la OPA del BBVA al Sabadell en octubre.

Y las que no han cuajado, como las interferencias en Criteria o en Naturgy. Movimientos que no gustaron a Cuerpo, pero que tuvo que justificar públicamente por orden del presidente del Gobierno.

El último episodio ha sido el intento de asalto a Indra. Este diario ya explicó que el empecinamiento de De la Rocha por apartar a Escribano, convocándole a dos reuniones en menos de cinco semanas para forzar su salida, no gustó en Economía.

La SEPI y Belén Gualda

Cuerpo estaba totalmente de acuerdo en que había un conflicto de interés de libro, pero no consideraba que la salida de Escribano fuese imprescindible.

Al contrario, confiaba en que el Gobierno pudiese imponer condiciones a Indra y EM&E para frenar la operación, antes de buscar un asalto a la desesperada para desalojar al presidente. Un ataque además relatado minuto a minuto en la prensa, muchas veces por filtraciones del entorno de De la Rocha.

En este sentido, Cuerpo tiene como prioridad tomar el control de la SEPI y apartarla de la influencia de De la Rocha. Esto supone, además, asumir la interlocución directa con las empresas y los equipos directivos del holding.

Hasta ahora, la vicepresidenta Montero había dado manos libres al asesor de Sánchez para usar el holding para sus objetivos de controlar empresas y esto suponía que incluso tuviese línea directa con la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Saltándose muchas veces a la propia ministra.

Indra y De la Rocha

Y Cuerpo quiere que esto cambie. El nuevo vicepresidente primero cree que se pueden cumplir los objetivos de influir en empresas, pero sin asaltarlas, ni cambiar presidentes.

Considera que hay que acabar con las precipitaciones y con operaciones diseñadas a corto plazo y sin garantía de éxito que solo generan ruido en el mercado y perjudican a las propias compañías.

El primer correctivo podría venir en Indra, donde De la Rocha quiere seguir con el asalto en una estrategia de desgaste. Pero el plan de Cuerpo pasa por poner freno a las formas en las que se realizan todas estas intentonas. Aunque habrá que ver a partir de ahora quién gana este pulso.

Lo cierto es que, de cara a Sánchez, Cuerpo es una figura al alza con un capital político que puede utilizar para templar los ánimos con el mundo empresarial y ganar votos de cara a las elecciones de 2027.

Capital político de Cuerpo

Es también el dique de contención perfecto para proteger al presidente ante las presiones de Sumar y Podemos.

Por el contrario, De la Rocha se dejó buena parte de su crédito en el asalto fallido a Indra y ha comprometido gran parte de su interlocución con el Ibex.

Por ello, la sensación generalizada en el Gobierno es que lo más sensato es frenar los asaltos a las empresas y tomar en cuenta las sugerencias de Cuerpo.

Con todo, las competencias del nuevo vicepresidente económico podrían ir a más y entrar en el Ministerio de Transformación Digital de Óscar López, el de Agricultura de Luis Planas y el de Industria, Jordi Hereu.

López, Planas y Hereu

En el caso de Óscar López, es otro de los susurradores y fontaneros de Sánchez, aunque de temas políticos. Y su conocimiento de economía es escaso, pese a que lleva a cabo las políticas de digitalización y de telecomunicaciones.

Por ello, no sería descabellado que Cuerpo entrase a supervisar. Eso sí, aquí hay una importante línea roja porque López controla la relación con los medios de comunicación (incluidas las televisiones) y toda la agenda del plan de regeneración democrática, junto con Félix Bolaños.

En el caso de Planas y Hereu la convivencia será mucho más fácil ya que, indirectamente, siempre han dependido de Economía.

Pese a que Hereu tiene un perfil más político, su relación con Cuerpo es buena y llevan años trabajando sobre la misma hoja de ruta centrada en la reindustrialización de España. Un objetivo que para el nuevo vicepresidente es una de las claves del desarrollo de la economía.