Los centros de datos se movilizan para no quedar relegados en el acceso a la red tras el decreto por Irán

El nuevo decreto introduce adjudicación directa para proyectos prioritarios, pero la falta de criterios objetivos preocupa al sector por la posible fuga de inversiones.

La inversión prevista en centros de datos podría superar los 66.000 millones de euros hasta 2030, según la Asociación Spain DC.

El sector de data centers alerta sobre el riesgo de quedar relegado frente a proyectos inmobiliarios e industriales y reclama mayor seguridad jurídica.

El Gobierno no ha considerado a los centros de datos como inversión prioritaria en el decreto de acceso a la red eléctrica tras la crisis con Irán.

El Gobierno no ha contado con los centros de datos a la hora de hacer el decreto de medidas ante la guerra de Irán. Es más, el texto del decreto que se vota este jueves no lo contempla como inversión prioritaria a la hora de adjudicar nuevos puntos de acceso y conexión a la red eléctrica.

Ese hecho ha levantado la voz de alarma en el sector, que precisamente celebra hoy el día de su onomástica. Fuentes empresariales consultadas aseguran que van a reclamar un mejor trato legal y más seguridad jurídica para el sector, de forma que no quede relegado ante la inversión en proyectos inmobiliarios e industriales.

Los empresarios de data centers rechazan de plano las acusaciones de "especulación" y "acaparamiento" de la red a los que se refiere el decreto en su preámbulo y advierten que está en juego una inversión que puede superar los 66.000 millones hasta 2030, según datos de la Asociación Española de Data Centers Spain DC.

Hasta ahora, los puntos de acceso se asignaban por orden de petición. Si había más de un proyecto, se abría un concurso. Y la adjudicación quedaba reservada (y bloqueada para otros proyectos) por cinco años.

El cambio que introduce el decreto sale al paso de los problemas que se estaban dando en algunas CCAA, con proyectos de vivienda o industriales (nuevos o de ampliación de instalaciones) en los que la reserva de acceso y potencia para data centers en la zona impedía el suministro.

Desde el sector de los centros de datos advierten que se trata de un problema de falta de puntos de conexión y escasez de redes más que de que no haya capacidad de generación, dado que España es productor excedentario de energía eléctrica.

Frente a ello, el decreto establece que, a partir de ahora, los proyectos de alta prioridad serán de adjudicación directa y no necesitan salir a concurso, ni siquiera cuando haya más de una petición. Incluso se remite a paralizar todos los expedientes en marcha para poner por delante esta nueva prelación.

El decreto justifica la medida en la "congestión administrativa" de la red con fines especulativos. "Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma", contempla el texto.

Frente a ello, desde Spain DC advierten que la cuota de demanda eléctrica actual de los data center es de apenas el 0,8% (439 megavatios). Es más, la previsión es llegar a 2030 a los 2,5 gigavatios, algo que está lejos de las reservas concedidas para 14 gigas que denuncia Transición Ecológica.

Desarrollo reglamentario

La asociación Spain DC ha presentado este miércoles el informe anual del sector en 2025, con crecimientos de dos dígitos (24%), pero que todavía presenta un gran desarrollo potencial para sustentar la digitalización y el desarrollo de la IA en España.

Desde la organización reconocen que muchas de las medidas del decreto van en la buena dirección, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de las renovables y el alivio para la población ante la subida de precios de la energía.

Pero advierten que, en su negociado, "introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora. La creación de un comité de expertos que determinará qué proyectos son prioritarios, sin criterios objetivos definidos, abre un espacio de incertidumbre que España no puede permitirse".

Spain DC va a intensificar a partir de ahora su labor de presión sobre el Ejecutivo y los grupos políticos, para que un desarrollo reglamentario posterior de este nuevo orden de prelación en la adjudicación de conexiones a la red no sea un freno para los centros de datos.

"En un contexto en el que las inversiones son altamente competitivas y móviles, este tipo de indefinición puede tener un efecto directo: desviar proyectos hacia otros países. Más aún cuando en Europa no existe ningún mecanismo comparable", advierten.

La postura de la asociación pasa por abrir un periodo de diálogo para garantizar que el desarrollo del sector, "que está llamado a ser uno de los grandes motores económicos de la próxima década", no se vea frenado.