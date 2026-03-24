Moncloa ofrece una "transición tranquila" con De los Mozos para que los consejeros de Indra apoyen la salida de Escribano

La adjudicación de grandes contratos de Defensa a Indra y EM&E está siendo impugnada por Santa Bárbara, asesorada por Iván Redondo, en un contexto de rivalidad empresarial y política.

El pulso entre Moncloa y Escribano se intensifica, con la presentación de una alianza con Hanwha justo antes del consejo decisivo para el futuro de la presidencia.

La continuidad de De los Mozos como CEO se presenta como garantía de estabilidad y de mantener los buenos resultados de la compañía tras una posible salida de Escribano.

El Gobierno busca cesar a Ángel Escribano como presidente de Indra y ofrece una "transición tranquila" liderada por José Vicente de los Mozos para calmar a los consejeros y fondos.

La guerra de Indra entra en tiempo de descuento y el Gobierno sigue confiando en que puede ganar el partido. Pese a que sigue sin reunir los apoyos necesarios.

A menos de 48 horas del consejo decisivo en el que Moncloa quiere cesar al presidente, Ángel Escribano, sus esfuerzos se han centrado en convencer a los vocales y a los accionistas de que pondrán en marcha una "transición tranquila" si cumplen su objetivo.

En el Ejecutivo son conscientes de que el gran temor de los consejeros independientes -y de los fondos de inversión que respaldan a Escribano- es que la compañía entre en una crisis de gobernanza tras la abrupta salida del presidente.

Una situación que se podría agravar después de que Indra decidiera no seguir adelante con la integración con EM&E, la empresa fundada por los hermanos Ángel y Javier, y que el Gobierno puso en el punto de mira advirtiendo de un "conflicto de interés".

Desde el Gobierno, y mediante el brazo ejecutor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), trasladan el mensaje de que nada cambiará. Y así lo dicen directamente a los consejeros independientes -los que en teoría no tienen decidido su voto-, e indirectamente a los fondos.

La clave es que -dicen- José Vicente de los Mozos seguirá como consejero delegado de Indra. El mandato del CEO expira en junio, pero la SEPI dice que su renovación está fuera de toda duda.

Es la forma de asegurar continuidad en la gestión, la tranquilidad en los mercados y que se siga haciendo lo mismo que hasta ahora.

Ángel Escribano siempre se ha defendido de los ataques del Gobierno poniendo su gestión por delante: con resultados récord en 2025 con un beneficio que creció un 57%; una cartera de pedidos histórica de 16.000 millones; y una revalorización del 200% en bolsa desde que asumió la presidencia de Indra.

Pero el Gobierno dice que estos éxitos no son de Escribano. O al menos no exclusivamente. Y por ello la continuidad de De los Mozos, aunque sea sin el presidente, es garantía de mantener o aumentar estos buenos resultados.

En el entorno de Escribano se considera que De los Mozos lleva apoyando los planes de la SEPI desde hace más de un mes, aunque no ven problemas en que siga, siempre que no trabaje para apartar al presidente. Pedir su salida sería ahora muy arriesgado.

Con todo, en el Gobierno y la SEPI se cree que con la gestión de De los Mozos, el encaje de un nuevo presidente -ahora o más adelante- sería óptimo y los mercados lo entenderían.

De hecho, la prioridad ahora es lograr la salida de Escribano, ya sea forzando su renuncia o ganando una votación en el consejo de administración.

Posición de De los Mozos

Creen que quizás ahora mismo no es imprescindible -y que generaría menos anticuerpos- nombrar un sustituto. Incluso se sostiene que podrían pasar algunos días en los que De los Mozos pilote la compañía en solitario.

Esto supondría designar un presidente provisional en el consejo y abordar con más tranquilidad el nombramiento definitivo cuando se calmen las aguas.

Por otro lado, otro de los compromisos del Gobierno para apartar a Escribano es retomar la agenda de integraciones cuando todo se pacifique.

Retomar negociaciones

Esto supondría retomar negociaciones con EM&E cuando Escribano ya no esté en la presidencia, o con otra compañía como Santa Bárbara, asesorada por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Todo está abierto.

¿Y Escribano? Las fuentes consultadas indican que cada día que pasa y que no pueden destituirlo se hace más fuerte. "Aguanta", dice a este diario uno de los accionistas de la compañía que además advierte que -ahora mismo- la SEPI perdería si hay una votación.

Pero esto no garantiza nada, apuntan en otros sectores. Como vienen repitiendo casi desde el comienzo de la crisis: "nadie sabe qué se votará hasta que se haga el consejo". Y por eso Moncloa insiste en forzar que esta votación se produzca esta semana.

¿Asalto definitivo?

Y aquí los seis nombres clave son los independientes, cuatro de ellos nombrados por el propio Escribano; Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán.

El problema es que volvemos a la génesis del asunto. Ni a comienzos de febrero se lograron los apoyos, ni la semana pasada.

Escribano ha sobrevivido a dos reuniones con el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha; a una carta de la SEPI acusándolo de conflicto de interés; y ahora a la amenaza del Estado de quitarle contratos a EM&E.

Pese a ello, ahora en Moncloa quieren que este asalto -el tercero ya- sea el definitivo.