‘Aprender a Emprender’ con Wikifarmer: la startup nacida en Grecia que conecta a los agricultores con el mercado global

Surgió como la Wikipedia de la agricultura y ha acabado convirtiéndose en un marketplace que ofrece a los agricultores acceso directo al mercado y elimina el papel de los intermediarios.

Las claves nuevo Generado con IA Wikifarmer nació en Grecia como una plataforma colaborativa para compartir conocimiento agrícola y ha evolucionado a un marketplace global para agricultores. La iniciativa busca empoderar a pequeños agricultores, permitiéndoles conocer precios de mercado en tiempo real y vender sus productos directamente a clientes mayoristas y minoristas. La digitalización y la sostenibilidad son pilares clave del modelo de Wikifarmer, alineándose con las nuevas tendencias de inversión y apoyos financieros especializados. El apoyo de entidades como Banco Santander y plataformas como Tresmares es fundamental para la expansión de startups innovadoras en sectores tradicionales como la agricultura.

Los avances tecnológicos están dando lugar a una nueva generación de startups incluso en sectores donde parecía que ya estaba todo inventado, como ocurre en la agricultura. Pero hay empresas que demuestran que siempre existe una innovación posible.

En Grecia, Wikifarmer nació como un proyecto para crear la ‘Wikipedia de la agricultura’, donde agricultores de todo el mundo podían consultar y compartir información. Después, la plataforma añadió una academia de formación y, finalmente, ha evolucionado hacia un marketplace donde los agricultores pueden vender sus productos directamente en el mercado mayorista y minorista.

En este episodio de ‘Aprender a Emprender’ nos adentramos en la transformación del sector agroalimentario a través de la tecnología, de la mano de Miguel Colmenero, CEO de Wikifarmer en España, y de Rafael Mira Navas, director de Clientes High Growth en Banco Santander.

Digitalizar la agricultura

En sus inicios, el objetivo de Wikifarmer fue democratizar el acceso al conocimiento agrícola, pero hoy en día ya está consolidada como un marketplace que conecta a los agricultores con clientes de todo el mundo.

“Siempre hemos visionado el futuro ayudando a que ese pequeño agricultor, antes de vender su cosecha, pueda saber a qué precio se está vendiendo su limón en el mercado mayorista de Mercabarna o de Róterdam", explica Miguel Colmenero, CEO de Wikifarmer España.

Miguel Colmenero, CEO de Wikifarmer España. Sara Fernández.

En relación con la tecnología, añade Colmenero, “nosotros creemos que la agricultura no va a escapar de la ola de la digitalización, de la inteligencia artificial. Y nuestro objetivo es tratar de crear ese impacto desde el principio, posicionarnos de una manera significativa en el sector y ser referentes”.

Este enfoque busca responder a algunos de los grandes retos del sector agroalimentario: mejorar los ingresos de los agricultores y la transparencia de precios, reducir el desperdicio alimentario y modernizar la cadena de suministro mediante la digitalización.

Desde el principio, el proyecto llamó la atención de Banco Santander. “Lo que buscamos son nichos de mercado que hagan cosas distintas o compañías que hagan disrupciones dentro de nichos más asentados, como el caso de Wikifarmer, que opera en algo que todos han conocido desde tiempo inmemorial, como es el mundo agro”, cuenta Rafael Mira Navas, director de Clientes High Growth en Banco Santander.

Cómo se financian los sectores del futuro

Uno de los temas centrales de la conversación fue la financiación de startups que operan en ámbitos emergentes. Los dos expertos analizaron en este episodio cómo se financia este tipo de compañías y qué papel juegan unidades especializadas en el impulso de empresas innovadoras como Tresmares, de Banco Santander.

Rafael Mira Navas, director de Clientes High Growth en Banco Santander. Sara Fernández.

Tresmares es una plataforma diseñada para apoyar a empresas en expansión con instrumentos financieros adaptados a su etapa de desarrollo, entre ellas Wikifarmer. Esta, precisamente, “trabaja con dinero de nuestro fondo de Venture, que funciona muy bien en fases más iniciales. Estamos encantados y con ganas de seguir creciendo con ellos”, afirma el directivo del Santander.

La digitalización será sostenible o no será

Más allá del crecimiento económico, los invitados también abordaron el papel de la sostenibilidad en las decisiones de negocio y su importancia a la hora de obtener financiación para la empresa. Para el CEO de Wikifarmer, “la digitalización será sostenible o no será. Si no hacemos algo que mejore las métricas de sostenibilidad, que tenga un impacto medible, no vamos a poder progresar”.

La razón es que cada vez más inversores y entidades financieras incorporan criterios de sostenibilidad a la hora de evaluar proyectos, especialmente en sectores ligados a la alimentación y la agricultura.

“Es un sector en el que la gente valora este tipo de cuestiones e invito a todas las compañías a introducir estos indicadores. Esto no va solo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas, ser sostenible en la cadena de valor”, advierte Rafael Mira Navas.

El modelo de Wikifarmer encaja a la perfección en las nuevas tendencias del ecosistema empresarial, donde la rentabilidad debe ir acompañada de una estrategia medioambiental. El episodio concluye así con una idea clara: cuando una propuesta innova en un sector estratégico como la agricultura, y se combina con el acompañamiento financiero adecuado, es posible construir un proyecto escalable y con un impacto real.