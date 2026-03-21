Banca y fondos contra la guerra de Sánchez en Indra: reclaman la fusión con Escribano para no perder la carrera en defensa

Se barajan alternativas como colaboraciones temporales, pero la desconfianza entre las partes y la inestabilidad en el consejo generan incertidumbre sobre el futuro de Indra.

Las acciones de Indra cayeron un 12,7% tras el anuncio, y analistas consideran que la ruptura debilita la estrategia de defensa y la gobernanza de la compañía.

El Gobierno y la SEPI han influido en la cancelación temporal de la integración por conflicto de intereses, mientras Ángel Escribano se mantiene como presidente de Indra.

La banca y los fondos de inversión presionan para que Indra retome la fusión con Escribano Mechanical & Engineering, considerando clave la operación para el sector defensa español.

Indra, los hermanos Escribano y Pedro Sánchez por medio de la SEPI viven una verdadera telenovela de gobernanza corporativa y adquisiciones empresariales en pleno rearme de Europa ante la inestabilidad geopolítica mundial y las guerras de Irán o Ucrania.

El jueves, y presionada por el Gobierno ante el evidente conflicto de interés, Indra enterró la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por petición de Ángel Escribano y su hermano Javier. En todo caso, Ángel Escribano resiste el nuevo asalto del Ejecutivo y se mantiene aferrado a su silla de presidente de Indra, cargo al que accedió en enero de 2025.

Las acciones de Indra cayeron un 12,7% el mismo jueves para apenas recuperar un 0,30% el viernes.

El sentir mayoritario de los bancos y fondos de inversión es que la integración de EM&E en Indra era positiva y necesaria para crear un campeón nacional de la defensa y, por tanto, piden solucionar los conflictos de interés lo más rápido posible para retomar la operación.

Un gestor español que pide no ser citado asegura que, "desde el principio, esto por gobernanza no tenía ni medio pase, pero creo que Indra necesita a EM&E".

Considera que "canalizar el gasto de defensa con el mix de negocio que tiene ahora Indra es muy complicado". Este gestor apunta que "puede haber otras alternativas, pero con EM&E el salto cualitativo y cuantitativo sería importante", y cree necesario reenfocar la operación una vez superado el conflicto de interés: "veremos qué solución se escoge a futuro para evitar suspicacias".

En un informe a inversores, los analistas de Banco Sabadell califican de "noticia negativa" la ruptura de las negociaciones para la integración de la empresa de los hermanos Escribano en Indra, "puesto que se trata de un activo con encaje estratégico para fortalecer el área de defensa de Indra".

Casi todo el mundo espera próximos episodios de esta telenovela en el seno del Ibex 35. "¿Está el Gobierno satisfecho con esta solución? ¿Está el presidente [de Indra] resistiendo hasta un eventual cambio de gobierno? Difícil de saber… pero es complicado en este sector estar enfrente del Gobierno por mucho tiempo", advierten los analistas de Kepler Cheuvreux.

Más contundente se muestra otro gestor español que tampoco quiere ser citado. "Lo que mal empieza, mal acaba. Es un problema de mala gobernanza increíble. ¿Cómo es posible que hayan dimitido casi todos los consejeros independientes que han ido poniendo?", se pregunta.

Ángel Escribano, presidente de Indra. Europa Press.

Y continúa: "La CNMV mirando para otro lado. El Gobierno ha querido manipular y mangonear como hicieron en Telefónica, pero les ha salido la 'criada' respondona. Escribano no es Pallete, entre otras cosas porque es accionista".

Incluso, se aventura a pronosticar que "detrás de lo de Indra tienen un 'negociete' montado muy gordo y no quieren soltarlo, es un futuro escándalo".

Los analistas de Bankinter también tachan de "impacto negativo" el punto y final -al menos, por ahora- a la posible unión de las compañías.

"Principalmente", tal y como detallan, "porque pone de manifiesto las discrepancias en el seno interno del consejo; la operación tenía sentido estratégico y el mercado descontaba que se llevase a cabo y, por tanto, supone un deterioro en los fundamentales de la compañía a medio plazo".

Indra sin Escribano

Mientras no haya otro giro de guion y se retome el ansiado matrimonio, algo para nada descartable con tanto politiqueo como telón de fondo, Indra tendrá que seguir en solitario. Y algunos analistas tampoco lo ven como un drama.

"En última instancia, no es crítico para el equity story. A pesar de la reciente corrección de la acción, creemos que la tesis de inversión sigue intacta, sin impacto material en las operaciones o en su habilidad para asegurarse futuros contratos", defienden los analistas de Banco Santander.

"Aunque es negativo en gobernanza, el impacto operativo será limitado y sólo supondrá retrasos. Los fundamentos de crecimiento siguen intactos y la posición de Indra en defensa no se ve comprometida", tranquilizan desde JB Capital.

Desde Bestinver Securities enmarcan la complejidad de cualquier tipo de solución alternativa: "Si bien existe la posibilidad de que ambas empresas continúen colaborando mediante estructuras como joint ventures o consorcios temporales (UTE), como lo han hecho históricamente, la erosión de la confianza entre las partes introduce incertidumbre sobre la eficacia de estas alternativas".

Con este contexto, su analista Beatriz Rodríguez insta en un documento a que "creemos que Indra debería comunicar claramente al mercado las soluciones disponibles para garantizar una correcta ejecución de los proyectos".