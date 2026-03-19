Bondalti se asegura el control de Ercros al lograr el 77% del capital en su opa

La opa de Bondalti se planteó a 3,505 euros por acción y permitirá a la empresa portuguesa controlar Ercros y avanzar en su integración industrial en la Península Ibérica y Europa.

La CNMV ha comunicado que la oferta pública de adquisición ha tenido un resultado positivo al superar el número mínimo de acciones requeridas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este jueves el resultado definitivo de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Bondalti sobre el 100% del capital de Ercros. En concreto, la opa ha sido aceptada por 70.615.637 acciones, equivalentes al 77,23% de los títulos a los que se dirigía la oferta y del capital social de la compañía química.

Con este nivel de aceptación, Bondalti supera el umbral mínimo que se había autoimpuesto para dar efectividad a la operación, fijado en 45.718.100 acciones, y consolida así su posición de control en Ercros.

La CNMV detalla que el número de acciones comprometidas en las declaraciones de aceptación es superior a ese límite, por lo que la oferta se considera de resultado positivo.

La opa de Bondalti sobre Ercros se planteó a un precio de 3,505 euros por acción en efectivo, tras un proceso que se ha prolongado durante más de dos años y en el que la firma portuguesa ha dejado claro que no mejoraría las condiciones económicas ni rebajaría el umbral mínimo de aceptación.

El movimiento permitirá a Bondalti tomar el control de la química y avanzar en su estrategia de integración industrial en la Península Ibérica y en el mercado europeo, con la vista puesta en reforzar su tamaño frente a la competencia internacional.