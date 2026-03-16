Bondalti logra más del 50% del capital de Ercros tras la opa y se prepara para tomar el control de la compañía
El grupo portugués tiene previsto excluir el valor en bolsa y hacer más compras para crear un gran consorcio químico a nivel europeo.
Más información: La opa de Bondalti sobre Ercros se cierra con el apoyo de algún accionista de referencia y gran parte de los minoritarios.
Las claves
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Bondalti ha superado el 50% del capital de Ercros tras su opa, lo que le permitirá tomar el control de la compañía española.
La oferta de 3,505 euros por acción ha contado con el respaldo de accionistas mayoritarios y de una parte significativa de minoritarios e institucionales.
Bondalti planea excluir a Ercros de bolsa e integrar sus operaciones sin ajustes laborales, buscando crear un grupo químico más fuerte en Europa.
La adquisición busca fortalecer la posición del grupo portugués en la Península Ibérica y la UE para enfrentar la competencia internacional, especialmente de China y EEUU.
Más del 50% de los accionistas de la química Ercros han acudido a la opa lanzada por Bondalti, según ha comunicado la compañía a la CNMV a primera hora de este lunes.
La portuguesa se prepara ya para tomar el control de la compañía española y formar un grupo con más envergadura e influencia en Europa. Uno de sus objetivos pasa por excluir el valor de Ercros en bolsa e integrar su actividad sin necesidad de hacer ajustes laborales.
Fuentes del mercado aseguran que todo apunta a que hay una mayoría muy significativa del capital que ha respaldado la oferta de Bondalti, que ya contaba con el apoyo de alguno de los accionistas mayoritarios y de una buena parte de los minoristas.
El plazo de aceptación de la opa se cerró el pasado viernes, con el anuncio a última hora de que Víctor Rodríguez, que contaba con casi el 6,4% del capital y era uno de los accionistas clásicos de la empresa, iba a secundar la oferta.
En la última semana también se puso sobre la mesa que había un colectivo cercano al 40% de los accionistas minoritarios que estaban dispuestos a acudir a la oferta de Bondalti, a 3,505 euros la acción.
Entre los minoritarios, que tienen el 72% del capital total, hizo mella la advertencia del presidente de Bondalti, João de Mello, de que la acción se derrumbaría a niveles del 2 euros en caso de que la operación no saliese.
Ese mismo riesgo era el que hacía vaticinar que los fondos de inversión y los accionistas institucionales, que llegaban a más del 10% de los títulos, iban a vender sus acciones a Bondalti.
De una forma o de otra, todos los escenarios que se barajaban a finales de la semana apuntaban a que el apoyo de, al menos, la mitad de los minoritarios y gran parte de los institucionales era necesario para que la operación llegara al 50% del capital, que era la condición sine qua non del folleto.
Los resultados definitivos de la opa se sabrán a finales de esta semana, pero fuentes del mercado aseguran que se habrá sobrepasado con holgura ese 50%.
Crecer más
Desde el grupo portugués José de Mello, propietario de Bondalti y uno de los mayores consorcios del país vecino, habían advertido con claridad que no iban a mejorar la oferta ni a cambiar el porcentaje mínimo de aceptación establecido.
Han pasado dos años desde que se anunció esta opa. Pero Bondalti se plantó en los 3,505 euros por título a pesar de que los malos resultados de Ercros en el ejercicio pasado aconsejaban incluso bajar ese precio.
El valor cerró el viernes pasado a 3,45 euros la acción, después de haber estado hace apenas diez días en 3,1 euros. Ercros cerró con más de 53 millones de pérdidas el año y 113 millones de deuda.
La idea que tienen los portugueses ahora es seguir creciendo de forma inorgánica a nivel europeo, para hacer frente a la dura competencia de productos químicos chinos que llegan a Europa y al potencial de EEUU.
Es por ello que Ercros es la base con la que tomar una posición fuerte en la Península Ibérica y la UE, para ampliar su capacidad de influencia en Bruselas en un mercado con mucha competencia de fuera.
Los sindicatos de Ercros y alguno de los consejeros ya se mostraron a favor de la operación, por las sinergias que ofrecía y la complementariedad de sus actividades.