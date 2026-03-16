Bondalti logra más del 50% del capital de Ercros tras la opa y se prepara para tomar el control de la compañía

La adquisición busca fortalecer la posición del grupo portugués en la Península Ibérica y la UE para enfrentar la competencia internacional, especialmente de China y EEUU.

Bondalti planea excluir a Ercros de bolsa e integrar sus operaciones sin ajustes laborales, buscando crear un grupo químico más fuerte en Europa.

La oferta de 3,505 euros por acción ha contado con el respaldo de accionistas mayoritarios y de una parte significativa de minoritarios e institucionales.

Bondalti ha superado el 50% del capital de Ercros tras su opa, lo que le permitirá tomar el control de la compañía española.

Más del 50% de los accionistas de la química Ercros han acudido a la opa lanzada por Bondalti, según ha comunicado la compañía a la CNMV a primera hora de este lunes.

La portuguesa se prepara ya para tomar el control de la compañía española y formar un grupo con más envergadura e influencia en Europa. Uno de sus objetivos pasa por excluir el valor de Ercros en bolsa e integrar su actividad sin necesidad de hacer ajustes laborales.

Fuentes del mercado aseguran que todo apunta a que hay una mayoría muy significativa del capital que ha respaldado la oferta de Bondalti, que ya contaba con el apoyo de alguno de los accionistas mayoritarios y de una buena parte de los minoristas.

El plazo de aceptación de la opa se cerró el pasado viernes, con el anuncio a última hora de que Víctor Rodríguez, que contaba con casi el 6,4% del capital y era uno de los accionistas clásicos de la empresa, iba a secundar la oferta.

En la última semana también se puso sobre la mesa que había un colectivo cercano al 40% de los accionistas minoritarios que estaban dispuestos a acudir a la oferta de Bondalti, a 3,505 euros la acción.

Entre los minoritarios, que tienen el 72% del capital total, hizo mella la advertencia del presidente de Bondalti, João de Mello, de que la acción se derrumbaría a niveles del 2 euros en caso de que la operación no saliese.

Ese mismo riesgo era el que hacía vaticinar que los fondos de inversión y los accionistas institucionales, que llegaban a más del 10% de los títulos, iban a vender sus acciones a Bondalti.

De una forma o de otra, todos los escenarios que se barajaban a finales de la semana apuntaban a que el apoyo de, al menos, la mitad de los minoritarios y gran parte de los institucionales era necesario para que la operación llegara al 50% del capital, que era la condición sine qua non del folleto.

Los resultados definitivos de la opa se sabrán a finales de esta semana, pero fuentes del mercado aseguran que se habrá sobrepasado con holgura ese 50%.

Crecer más

Desde el grupo portugués José de Mello, propietario de Bondalti y uno de los mayores consorcios del país vecino, habían advertido con claridad que no iban a mejorar la oferta ni a cambiar el porcentaje mínimo de aceptación establecido.

Han pasado dos años desde que se anunció esta opa. Pero Bondalti se plantó en los 3,505 euros por título a pesar de que los malos resultados de Ercros en el ejercicio pasado aconsejaban incluso bajar ese precio.

El valor cerró el viernes pasado a 3,45 euros la acción, después de haber estado hace apenas diez días en 3,1 euros. Ercros cerró con más de 53 millones de pérdidas el año y 113 millones de deuda.

La idea que tienen los portugueses ahora es seguir creciendo de forma inorgánica a nivel europeo, para hacer frente a la dura competencia de productos químicos chinos que llegan a Europa y al potencial de EEUU.

Es por ello que Ercros es la base con la que tomar una posición fuerte en la Península Ibérica y la UE, para ampliar su capacidad de influencia en Bruselas en un mercado con mucha competencia de fuera.

Los sindicatos de Ercros y alguno de los consejeros ya se mostraron a favor de la operación, por las sinergias que ofrecía y la complementariedad de sus actividades.