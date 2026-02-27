Aprender a Emprender con All For Padel: el modelo español que exporta pádel al mundo

Esta empresa española, que diseña, fabrica y comercializa palas y accesorios de pádel, ha consolidado un proyecto que ya está presente en más de 40 países.

El pádel es todo un fenómeno de masas en España -algunos portales especializados hablan de más de 4 millones de jugadores en nuestro país- y también es un deporte con cada vez más proyección internacional.

Detrás de esa expansión no solo hay aficionados, sino una estrategia, financiación y empresas con una clara visión de crecimiento exterior. En este episodio de ‘Aprender a Emprender’, conoceremos el caso de una de ellas, All For Padel, que pasó de ser un proyecto local a convertirse en un referente global en el mundo del pádel.

Para ello contamos con la participación de José Luis Sicre, director general de la compañía, y de Pablo de la Torre, director de Negocio Internacional en Santander España, quien explica el papel del banco como socio estratégico en la expansión exterior.

De pyme a licenciataria mundial de Adidas

All For Padel nació con una visión clara: expandir el pádel como deporte a través de la innovación de producto y el respaldo de una marca global. “Decidimos que la única manera era asociar una gran marca a este deporte, que lo tenía todo para crecer”, cuenta ​José Luis Sicre, director general de All For Padel Innovation.

La compañía -que diseña, fabrica y distribuye palas, accesorios e incluso pistas de pádel- alcanzó un acuerdo con Adidas para ser la licenciataria oficial de la marca a nivel mundial, lo que le permitió operar con un sello reconocido internacionalmente y vender en más de 40 países.

“Conseguir que Adidas pusiera su sello al deporte lo que hizo fue generar la atención de los demás y además le estás dando esa sensación de calidad, de control, de certificación”, añade Sicre.

Deporte e internacionalización: una combinación ganadora

All For Padel es una de las 54.000 empresas que exportan desde España de manera regular. El país cuenta con empresas cada vez más preparadas para competir fuera, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, infraestructuras o energía, donde la ‘marca España’ actúa como la mejor carta de presentación.

También es el caso del deporte, pues, según afirma Pablo de la Torre, director de Negocio Internacional en Santander España, “aporta ya más del 3,3% del PIB. No es algo anecdótico ya, es un sector muy pujante y que tiene una contribución muy importante”.

Sin embargo, internacionalizar implica gestionar divisas, fiscalidad, financiación y riesgos, y aquí es donde las empresas, y especialmente si son pequeñas, necesitan de un buen acompañamiento. Para All For Padel, ese socio estratégico ha sido Banco Santander.

Uno de los grandes desafíos de cualquier empresa que empiece a vender fuera de sus fronteras es adaptarse a las particularidades de cada país. En algunos, el reto era consolidar una demanda existente, pero en otros había que impulsar el desarrollo del pádel casi desde cero.

Además, All For Padel también ha comenzado a explorar oportunidades en otras disciplinas afines como el pickleball o el beach tennis, diversificando su presencia en el mercado de los deportes de raqueta.

La historia de All For Padel demuestra que internacionalizar un negocio debe ser un proceso que combine visión empresarial, un proyecto de marca y el acompañamiento adecuado. Mientras tanto, la compañía sigue ampliando su presencia internacional y aspira a consolidarse como referente global.