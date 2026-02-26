Cox gana 69M en 2025, un 16% más, y eleva el Ebitda hasta los 225M antes de cerrar la compra de Iberdrola México

En 2025, Cox sumó nuevos activos en Panamá, Marruecos, Angola, Ecuador y Brasil, y alcanzó un backlog récord de 3.189 millones de euros, cuadruplicando el de 2023.

Cox cierra 2025, el año de la campanada al acordar la compra de Iberdrola México, con un beneficio de 69 millones de euros, un 16% más que el año precedente.

La multinacional con sede en Sevilla acaba de presentar sus resultados, en los que sobresale el aumento de los ingresos, que crecieron un 62% interanual hasta alcanzar los 1.140 millones de euros, impulsados principalmente por el fuerte rendimiento de la división de Servicios (Service Co.).

Este apartado aportó 830 millones, duplicando la cifra de 2024 gracias a la ejecución de nuevos contratos en las divisiones de ingeniería y líneas de transmisión.

También remarcan el desempeño del Ebitda. Éste mejoró un 23%, hasta los 225 millones, con un margen del 20%.

Para el presidente de Cox, Enrique Riquelme, los resultados "confirman la solidez del modelo" de la compañía. "Cerramos el ejercicio con ingresos, Ebitda, beneficio neto y backlog (contratos firmados pendientes de ejecución) récord, manteniendo una estricta disciplina financiera”, subraya.

Concluye así un año en el que la mayor novedad ha sido la operación en México, que se prevé cerrar en marzo. "Es un hito: refuerza nuestra presencia en un mercado clave y acelera nuestra hoja de ruta internacional, aportando escala, nuevas oportunidades y mayor visibilidad de actividad futura,”, incide Riquelme.

México

Cox calcula que considerando el perímetro pro forma la compañía alcanzaría los 2.551 millones de euros en ingresos y 786 millones de euros de Ebitda, "multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras de 2025, situando a la compañía en una dimensión significativamente superior y reforzando su posición como utility integrada internacional".

Asimismo, sostiene que el flujo de caja operativo se situaría en los 592 millones, "cuatro veces más".

Habrá que esperar para ver estas previsiones materializadas. Por el momento, la operación avanza con el visto bueno de los reguladores, así como con una financiación asegurada por 2.650 millones de dólares respaldada por entidades financieras internacionales.

La financiación se completará a través de equity, con un importe de 850 millones de dólares, de los cuales Cox aportará entre 300 y 350 millones de dólares a través de fondos disponibles; mientras que entre 500 y 550 millones de dólares se articularán a través de capital híbrido procedentes de uno o dos de inversores cuya identidad aún se desconoce.

Incorporación de nuevos activos

Paralelamente a esta operación la compañía ha reforzado en 2025 el crecimiento de su Asset Co. con la incorporación de nuevos activos y concesiones bajo estrictos criterios de inversión.

Entre los hitos más relevantes destacan la adquisición de dos activos solares en Panamá (24 MW), la ampliación de la planta desaladora de Agadir (Marruecos), que alcanzará una capacidad total de 400.000 m³/día en agua y 150 MW en energía eólica; y una nueva concesión de agua en Angola con una capacidad de 100.000 m³/día.

En Ecuador, el grupo avanza con siete plantas solares (~600 MW), un sistema de almacenamiento BESS de 1.200 MWh y una concesión de línea de transmisión. Adicionalmente, en marzo se inició la construcción de la concesión de la línea de transmisión de 104 km en Brasil.

La Asset Co. aporta ingresos predecibles y un Ebitda recurrente con unos márgenes de Ebitda altos al conjunto del Grupo. El Ebitda de la Asset Co. alcanzó los 145 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, con un margen del 47%.

Por su parte, en la Service Co. destaca su mejora operativa, que ha duplicado sus ingresos hasta los 830 millones y que se anota una mejora del Ebitda del 54%, situándose en los 80 millones.

La compañía, además, registra un backlog récord: creció un 43% frente a 2024, hasta situarse en los 3.189 millones de euros, una cartera que proporciona previsibilidad al negocio. Cabe destacar que la cartera se ha cuadriplicado (319%) desde 2023, cuando se situaba en los 769 millones.

Apalancamiento

En términos de apalancamiento, la ratio de deuda financiera neta total/EBITDA en 0,9x, mientras que el flujo de caja operativo alcanza los 127 millones de euros en 2025, con una ratio de conversión de caja del 56%, reflejando la mejora sostenida en la generación de caja del grupo.