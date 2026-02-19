Las grandes empresas se borran de los viajes internacionales de Pedro Sánchez para buscar oportunidades de negocios

El desinterés empresarial se atribuye a agendas poco corporativas, destinos con escasa relevancia comercial y un contexto político que no favorece la participación de las grandes firmas.

Fuentes del sector señalan que muchas grandes compañías han rechazado la invitación para evitar la politización de su presencia y porque consideran que estos viajes aportan poco valor comercial.

La representación empresarial en estos viajes ha sido limitada, predominando empresas tecnológicas menores y con la notoria ausencia de grandes corporaciones del Ibex.

Las grandes empresas españolas han estado ausentes en los últimos viajes internacionales de Pedro Sánchez, a pesar de que el objetivo era buscar oportunidades de negocio.

Las grandes empresas españolas han estado ausentes de los últimos viajes al extranjero del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que el objetivo era buscar nuevos negocios en visitas eminentemente económicas.

El último ejemplo se ha vivido esta semana en el desplazamiento a India, donde Sánchez aterrizó para participar en la Cumbre Global sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) 2026. Estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Pero la representación empresarial fue escasa. Moncloa confirmó que viajaron compañías especializadas como 1MillionBot, Kaleidos, Libelium, Lookiero, Multiverse, Sateliot, Sherpa IA, Submer, VisualNacert y Orbik. Aunque se extrañó la ausencia de firmas de mayor facturación y algún grande del sector tecnológico español.

Las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que no estamos ante una casualidad ya que muchas grandes corporaciones españolas han preferido borrarse de estas visitas, porque no las han considerado relevantes o simplemente porque creen que no aportan negocio.

En privado, otros indican que un buen puñado de compañías han rechazado invitaciones para no tener que compartir viajes con ministros y con el equipo de Moncloa, evitando que se politizara su visita y que se vieran involucrados en medio de la lucha partidista que cada semana gana en intensidad.

Lo habitual es que cada viaje del presidente del Gobierno -muchos de ellos visitas de Estado- incorporen un nutrido grupo de empresarios del más alto nivel, pero la participación ha sido muy escasa al menos en los tres grandes desplazamientos que se han producido desde el comienzo de este curso.

De hecho, se ha advertido una evidente pérdida del poder de convocatoria de Moncloa. En septiembre, Sánchez viajó a Londres para visitar al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, donde realizó el tradicional encuentro con empresarios locales y españoles, pero con importantes ausencias.

Asistieron el presidente de Aena, Maurici Lucena; el de Indra, Ángel Escribano; el de Santander UK, Tom Scholar; el consejero delegado de FCC, Pablo Colio; y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

También fueron representantes Telefónica, Iberdrola e ITP Aero, aunque sin sus primeros ejecutivos. No estuvieron Inditex, Ferrovial, Cellnex o ACS, gigantes del Ibex con intereses en Reino Unido. Lo cierto es que, descontando a empresas públicas o participadas por el Estado, sólo estuvieron representados por sus presidentes o CEOs Santander y FCC.

El segundo gran viaje de negocios del curso en los que suele participar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, fue a Dubái -la capital de Emiratos Árabes Unidos- para la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Un foro internacional de carácter anual sin la representación de las grandes economías europeas, pero en la que Sánchez fue a 'vender' el fondo soberano 'España crece' entre empresas locales.

El presidente del Gobierno se reunió con Técnicas Reunidas, Indra, Talgo, Amadeus, Tubacex, Oesia y Amphora, y del Spanish Business Council de Emiratos Árabes, una organización privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es establecer una plataforma corporativa para fortalecer los lazos empresariales y culturales entre España y este país.

Escasos incentivos

Nuevamente, el Ibex fue el gran ausente y sólo viajaron empresas relacionadas con el sector público o con intereses muy específicos en el país árabe.

La lectura que se hace en el sector empresarial es que en las grandes empresas hay cada vez menos interés por viajar con el Gobierno. Por un lado, muchos consideran que son viajes cada vez más protocolarios en los que se asiste a acompañar al presidente, pero hay una escasa agenda corporativa y con poco margen para cerrar negocios.

Por otro lado, también se critica que los destinos elegidos no son los mejores y que se está privilegiando ir a sitios inexplorados con escaso peso real del tejido empresarial español que a plazas más consolidadas donde las grandes corporaciones tengan verdaderos intereses comerciales.

EEUU y China

Entre los empresarios tampoco ha gustado el posicionamiento de Pedro Sánchez contra la Administración de Donald Trump. No creen que es una buena idea enfrentarse a nuestro primer socio comercial en medio de una guerra arancelaria y con las firmas españolas teniendo muchos problemas para mantener sus exportaciones y sus posiciones.

En este contexto, Sánchez ha anunciado el cuarto viaje a China de su mandato y con el gran objetivo de "abrir paso a las empresas españolas y buscar inversiones". Una prueba del claro posicionamiento estratégico y económico del Gobierno que, paradójicamente, puede ser el gran termómetro de la presencia corporativa en estos encuentros.