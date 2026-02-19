Airbus dispara un 23% sus beneficios, hasta el récord de 5.221M€, y se sube a una ola de pedidos en Defensa

Las claves nuevo Generado con IA Airbus alcanza un beneficio récord de 5.221 millones de euros en 2025, un 33% más que el año anterior, impulsado por el aumento de entregas y el crecimiento en Defensa. La división de Defensa y Espacio de Airbus pasa de 566 millones en pérdidas a 798 millones en positivo, con ingresos que aumentan un 11% hasta los 13.405 millones de euros. Los pedidos en el área de Defensa alcanzan un récord de 17.700 millones, mientras que los pedidos totales de Airbus suben un 19% hasta los 123.261 millones de euros. Airbus prevé entregar 870 aviones comerciales en 2026 y propondrá un dividendo de 3,2 euros por acción para el próximo año.

Airbus cierra 2025 disparado en los beneficios. La compañía los aumentó un 33% el año pasado, hasta el récord de 5.221 millones de euros, animada por el aumento de entregas y una vez superado el golpe que el año pasado infringieron cargos de 1.300 millones en programas de Espacio.

Hubo que poner en marcha un plan de transformación que ahora muestra sus resultados: aquellos cargos llevaron al Ebit ajustado de la división de Defensa y Espacio a cosechar en 2024 hasta 566 millones en rojo; ahora se eleva hasta los 798 millones en positivo.

Pero sobre todo 2025 ha sido un buen año en Defensa. Se muestra no solo en los resultados del segmento, cuyos ingresos aumentan un 11%, hasta los 13.405 millones, sino en los pedidos.

Estos crecen hasta el récord de 17.700 millones, un 6% más; también se remarca lo sucedido en helicópteros: los pedidos aumentan un 19%, hasta los 536 euros, "reflejando el fuerte momento en particular para los mercados militares".

Lo destaca concretamente el CEO de Airbus, Guillaume Faury. "El amplio y competitivo porfolio de Defensa y Espacio, además de Helicópteros, nos permite aprovechar el impulso en defensa".

Así las cosas, la compañía obtiene en general unos ingresos consolidados que aumentan un 6%, hasta los 73.420 millones.

Como es habitual, una gran parte de ellos, unos 52.577 millones (4% más), correspondieron al apartado comercial. Se han entregado 793 aviones comerciales, frente a los 766 del año anterior.

No obstante, el ebit de este apartado cae un 11%, hasta los 4.555 millones; una primera explicación que se apunta desde la multinacional es la depreciación del dólar.

Aunque no es un secreto que la compañía ha tenido que afrontar algunos contratiempos en este apartado por problemas de suministro. Especialmente en la familia del A320.

Al respecto, Airbus ha remarcado que la falta de entrega de un importante volumen de motores de Pratt & Whitney's ha perjudicado la velocidad de entregas prevista.

Otros apartados reservan más alegrías en su conjunto. Es el caso de Helicópteros: crecen notablemente los ingresos del apartado, que se elevaron un 13%, hasta los 8.972 millones (y un 17% su Ebit).

Mientras, Defensa y Espacio aumentó un 11% los ingresos, hasta los 13.405 millones, y subió un 15% su Ebit, hasta los 6.082 millones.

Aviso A400M

Sobre el A400M, uno de los productos estrella y que se ensambla en Sevilla, nuevo aviso. En el cuarto trimestre se firmó un ajuste de contrato para adelantar siete entregas a Francia y España que dieron cierto alivio a las perspectivas de producción, pero, advierte Airbus, "a la luz de la incertidumbre sobre los pedidos" de este modelo, se sigue estudiando el posible impacto que pueda traer a la producción.

Por otro lado, Airbus registró en total un ebitda consolidado de 6.082 millones de euros, un 15% más que el año anterior, incluyendo ajustes netos por valor de 1.046 millones.

Los ajustes comprenden 624 millones relacionados con el "desajuste del capital de trabajo en dólares y a la revaluación del balance", o sea, la depreciación del dólar.

También se incluyen en este ajuste 188 millones por la compra e integración de varios aspectos de Spirit AeroSystems y 73 millones en cargos dentro del programa del A400M, como resultado de un ajuste en la estimación del contrato.

Estas idas y venidas no han impedido que el Ebit ajustado crezca un 33%, hasta los 7.128 millones.

Pedidos

Mientras, aumentaron notablemente los pedidos. Airbus recibió en 2025 pedidos por un importe de 123.261 millones de euros, un 19% más; la cartera que maneja actualmente la empresa se sitúa en 618.824 millones de euros, un 2% menos. De ellos, 61.395 millones corresponden al área de Defensa (+11%).

De cara a 2026, la multinacional francesa prevé alcanzar una cifra de 870 entregas de aviones comerciales este año. También estima que registrará un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros.

Con estos resultados, el consejo de administración de la compañía propondrá a la junta general anual de 2026, que se celebrará el 14 de abril, el pago de un dividendo de 3,2 euros por acción. La fecha propuesta para el pago es el 23 de abril.