Telefónica cierra la compra de la británica Netomnia por 2.300 millones

El objetivo es que Nexfibre alcance ocho millones de hogares en 2027, sumando fuerzas con Virgin Media O2 para llegar a 20 millones de hogares en total.

Netomnia es el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido y aporta una red que cubre 3,4 millones de hogares y 500.000 clientes.

La operación se realiza a través de Nexfibre, una joint venture formada por Telefónica Infra, Liberty Global e InfraVia Capital Partners.

Telefónica ha cerrado la compra de la operadora británica de fibra Netomnia por unos 2.300 millones de euros (unos 2.000 millones de libras al cambio).

Según indica el comunicado enviado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), su filial Telefónica Infra junto con Liberty Global e InfraVia Capital Partners, a través de su joint venture de fibra (Nexfibre) han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Substantial Topco Limited, también conocido como Netomnia. Se trata del segundo mayor operador de fibra del Reino Unido.

Telefónica y Liberty Global aportarán más de 171 millones de euros (150 millones de libras) para financiar la operación. E Infravia aportará aproximadamente 973 millones de euros (850 millones de libras).

Nexfibre, la joint venture citada, se queda así con la red de fibra de Netomnia, que cuenta con 3.4 millones de hogares y una base de 500.000 clientes al cierre de la operación.

A ellos hay que sumar los clientes que ya tiene Virgin Media O2, unos 2,1 millones de hogares, que Nexfibre actualizará a fibra.

Según la multinacional española, la idea es que Nexfibre cuente, a finales de 2027, con ocho millones de hogares. Y que la suma total de Virgin Media O2 y Nexfibre se cierre para entonces en 20 millones de hogares en total.

Con todo, Telefónica recuerda que todo depende de las correspondientes aprobaciones regulatorias.