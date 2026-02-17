El grupo JTI firma un año de récord en ingresos, evolución de negocio y beneficio operativo ajustado al ganar 4.977 millones

En España, JTI mantuvo una cuota de mercado del 27,8% gracias al impulso de Camel y Winston, y Ploom lideró el crecimiento en la categoría de tabaco calentado.

Japan Tobacco International, la compañía tabaquera líder a nivel mundial más conocida como JTI, ha presentado este martes sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

La tabaquera obtuvo un beneficio operativo ajustado de 4.977 millones de euros, un 21,5% más que el año anterior.

En cuanto a los ingresos, la compañía alcanzó los 19.132 millones de euros. Esta cifra supone un avance del 13,4% respecto al año anterior.

Estas cifras confirman un año excepcional para la compañía, que firma nuevos máximos históricos en ingresos, beneficio operativo ajustado y evolución del negocio global.

El flujo de caja libre aumentó hasta los 1.502 millones de euros, impulsado por un sólido desempeño operativo y la normalización de pagos extraordinarios.

Además, la compañía ha propuesto un dividendo anual de 234 yenes por acción (1,29 euros por acción), reflejo de su compromiso sostenido con los accionistas.

El presidente y CEO del JT Group, Takehiko Tsutsui, ha resaltado la evolución de su compañía. “2025 ha sido un año excepcional para el Grupo, superando los récords obtenidos en ejercicios previos y consolidando un crecimiento sostenido en todas las categorías”, señalaba.

Además, Tsutsui también ha aludido al crecimiento de su mercado. “La integración de Vector Group y la fuerte tracción de nuestros productos de riesgo reducido, especialmente Ploom y el lanzamiento de Ploom AURA, marcan un punto de inflexión en nuestra estrategia global", señalaba.

"Seguiremos acelerando la inversión en productos de tabaco calentado para convertirlos en nuestro segundo pilar de crecimiento junto con los combustibles”, completaba.

Mercado español

España continúa siendo uno de los mercados clave para JTI. En 2025, JTI logró mantener una cuota de mercado del 27,8%, impulsada por el sólido rendimiento de Camel y Winston, que siguen ganando relevancia en el segmento de combustibles.

El mercado español también registró avances en la categoría de tabaco calentado, donde Ploom es el producto que más crece por segundo año consecutivo.