Las Cruces logra una nueva prórroga para ejecutar 23M de subvención del Gobierno tras cambiar de dueños

La mina de Cobre las Cruces acaba de lograr una nueva modificación en los plazos para ejecutar una de las ayudas más voluminosas que se le ha concedido desde la Administración Pública.

Se trata de incentivos por 23 millones de euros que le aprobó el Gobierno y que acaba de ver modificado su calendario de vigencia.

Con el visto bueno de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, varios plazos de esta ayuda se trasladan a 2027 y 2028. Se prorroga así en ambos casos un año estos periodos límite, que también se trastocaron a inicios de 2025.

La lógica era y sigue siendo ajustar el calendario de esta subvención a los propios plazos del proyecto, que ha estado en busca de nuevo dueño durante cerca de dos años.

Teniendo esto en cuenta, era previsible que sus tiempos se tuvieran que modificar. También, en consecuencia, los de estos incentivos, que tienen como finalidad apoyar la parte industrial de la nueva etapa de la mina.

También es llamativa la cantidad por ser especialmente alta frente a otras que ha recibido.

Porque por parte de la Junta, el proyecto ha obtenido una subvención de 14,5 millones en la línea de “Eficiencia Energética en la Industria”, y otros 3,44 millones del programa de Incentivos Complementarios de la Consejería de Industria.

Nuevo dueño

Esa parte industrial incluye la construcción de una planta hidrometalúrgica polimetálica para la obtención de cobre, zinc, plomo y plata en este complejo minero.

De hecho, los incentivos de 23 millones van asociados a una inversión de casi 194 millones de euros para ponerla en marcha. También los 3,44 millones de la Junta ya citados.

Son cifras que dan idea de la magnitud de la apuesta por este yacimiento, que acaba de cambiar de manos.

De First Quantum al grupo de fondos RCF, al que se ha vendido por unos 190 millones de dólares en una operación que se espera se cierre durante este primer semestre.

Pese a ello, los nuevos propietarios ya han dado algunos pasos, por ejemplo el cambio de estructura societaria de Las Cruces.

Cobre las Cruces va a convertirse en una sociedad independiente y con su propio consejo de administración, manteniendo la sede social en Sevilla. Un cambio con respecto a lo que ocurría cuando era propiedad de la canadiense First Quantum, que la mantuvo como subsidiaria.

El anuncio da un aire nuevo al proceder de la mina, que tomará sus decisiones de forma autónoma desde la capital andaluza, y garantiza además el pago de ciertos impuestos en Andalucía.