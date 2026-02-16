El Distrito Urbano Portuario obtiene la luz verde final de la Junta para que empiecen a instalarse empresas

Imagen del proyecto de barrio en los terrenos del Puerto de Sevilla. EP Sevilla

La Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla ha sido, por fin, aprobada de forma definitiva por la Junta de Andalucía, lo que permitirá que se cierren los acuerdos para que las empresas que lo deseen se instalen en la zona.

Echa así a andar el plan, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo del nuevo Distrito Urbano Portuario, enclavado en los terrenos comprendidos entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, y la avenida de La Raza de Sevilla y la dársena.

La idea es que en esta zona se produzca toda una revolución. Cambiará el paisaje, destaca la consejera de Fomento, Rocío Díaz: “se abrirá nuevamente al río Guadalquivir y permitirá que los sevillanos miren y vivan su río con esta operación de integración puerto-ciudad”.

Ahora, espacios que estaban en desuso tendrán una nueva vida como polo comercial. En la mira está sobre todo el uso terciario que se pueda hacer del espacio, que en los últimos meses llamó la atención de empresas como Cox para su nueva sede.

La cuestión, sin embargo, parecía que no terminaba de cerrarse, generando cierta incertidumbre. Hubo que hacer una modificación del plan y los tiempos, trasladan desde diferentes fuentes del Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno andaluz, se han tratado de agilizar al máximo.

El propio presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, apuntaba hace apenas días a este periódico que solo faltaban flecos para poder avanzar. Ahora esos detalles podrán finalmente acometerse.

Se entiende por ello la satisfacción de Carmona, que ha enfatizado el "gran avance en la transformación del puerto" que supone.

La transformación

La nueva ordenación aprobada por el Gobierno de Juanma Moreno recupera el contacto de la ciudad con la lámina de agua de la dársena del Guadalquivir.

Además, permite los usos terciarios y comerciales, establece nuevos equipamientos y servicios públicos y prevé la creación de un gran espacio libre. Establece la ordenación urbanística detallada de 232.209 metros cuadrados de suelo al sur del puente de las Delicias, modificando los usos y determinaciones del Plan Especial de 1994.

Así, se adaptará a los usos establecidos en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, más acordes con la realidad actual y el proceso de transformación del puerto de Sevilla, sobre todo en la zona del Muelle de Tablada y del Mirador Batán.

El ámbito del Muelle de Tablada ejemplifica este proceso, marcado por el traslado progresivo de las actividades vinculadas al tráfico de mercancías hacia la zona sur, liberando la zona norte para usos más compatibles con el desarrollo urbano.

En este espacio se localizan el Grupo de Naves de la Avenida de La Raza, parte de ellas construidas con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, y los Tinglados con fachada al cantil de la misma época.

Frente al carácter logístico y de almacenamiento que establecía el Plan Especial de 1994, la nueva ordenación impulsa con la rehabilitación de naves y tinglados usos terciarios, comerciales y dotacionales vinculados a la interacción puerto-ciudad, favoreciendo que estos espacios puedan ser disfrutados por la ciudadanía.

Asimismo, se prevé la implantación de una nueva terminal de cruceros.

La intervención realza el sistema de tinglados y almacenes, que constituyen elementos singulares del paisaje urbano y territorial. El plan garantiza la preservación de sus valores patrimoniales, asegurando la legibilidad e interpretación cultural del conjunto y reforzando la transmisión de la historia social del lugar.

Al mismo tiempo, se potenciará la conectividad transversal con los barrios colindantes y el acceso al río mediante corredores peatonales entre las naves y su continuidad hacia el muelle.

La ordenación contempla también una actuación singular en el entorno del Puente de las Delicias, destinada a mejorar su desembarco en la margen izquierda y a reforzar la conexión y continuidad entre el Muelle de Tablada y el Muelle de las Delicias.

Por su parte, en el área del Mirador Batán, situada al sur, se proyecta un gran espacio libre que se denominará Parque del Puerto, con una superficie de 41.602 metros cuadrados, que se conectará con el futuro Parque del Guadaíra.

En este ámbito también se refuerza la relevancia paisajística la presencia del puente de Alfonso XIII, reforzando su condición de hito paisajístico y referencia escénica.

Junto al Parque del Puerto se contempla la creación de un nuevo espacio libre en el Muelle de Heliópolis, con 16.305 metros cuadrados de superficie, donde se prevé el desarrollo de otra actuación singular.