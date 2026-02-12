La CNMC investiga a Sener, Applus y otras nueve consultoras de ingeniería por manipular licitaciones públicas

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha abierto un expediente sancionador contra once consultoras de ingeniería, incluyendo Sener y Applus, por presunta manipulación de licitaciones públicas. Se investiga si estas empresas se repartieron licitaciones y presentaron ofertas ficticias de forma concertada para servicios de consultoría y asistencia técnica de ingeniería. Las prácticas investigadas podrían vulnerar el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. La Dirección de Competencia de la CNMC realizó inspecciones en las sedes de varias de las empresas entre noviembre de 2024 y febrero de 2024.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra once consultoras de ingeniería por presuntamente manipular licitaciones públicas a través de acuerdos y el intercambio de información comercial sensible.

Según el organismo, estas prácticas podrían vulnerar el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (expediente S/0015/25).

Las empresas bajo investigación son Alauda Ingeniería, Applus Norcontrol, Ciesm-Intevia, Estudios y Servicios de Movilidad y Gestión de Infraestructuras, Heymo Ingeniería, Incope Consultores, iPlan Movilidad, Prointec, Sener Ingeniería y Sistemas, Tema Ingeniería y TPF Getinsa Euroestudios.

El regulador explica en un comunicado que estas empresas se habrían repartido licitaciones de consultoría y asistencia técnica de ingeniería, convocadas por diversos organismos públicos estatales, autonómicos y locales. En concreto, habrían presentado ofertas ficticias de forma concertada.

La Dirección de Competencia de la CNMC ha iniciado este expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones convocadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para contratar servicios de consultoría y asistencia técnica en ingeniería.

Además, la CNMC inspeccionó las sedes de Aecom Spain, Alauda, Prointec, SGS Tecnos y Getinsa (entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024), y de Esmovilidad, Heymo, imesAPI y Tema (entre el 25 y el 28 de noviembre de 2024).

Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución y la CNMC recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.