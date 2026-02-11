El presidente de Kutxabank anuncia en Sevilla un aumento de plantilla en todos los hubs de Ayesa Digital hasta 2027

Las claves nuevo Generado con IA Kutxabank anuncia un aumento del 10% en la plantilla de todos los hubs tecnológicos de Ayesa Digital hasta 2027. El presidente de Kutxabank, Antón Arriola, destaca la apuesta por el talento y el refuerzo de las capacidades digitales en la compañía. José Luis Manzanares será senior advisor y Manu Baraza asumirá el cargo de CEO de Ayesa Digital tras el cambio de propiedad. El consorcio vasco, integrado por el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank y Teknei, garantiza estabilidad accionarial y continuidad del empleo en Ayesa Digital.

Nuevo anuncio –y gesto tranquilizador tras la polvareda levantada en Andalucía– relacionado con el futuro de Ayesa Digital: habrá un aumento de plantilla del 10% en todos los hubs tecnológicos de la compañía de origen sevillano hasta 2027.

La idea es que ese incremento acompañe al crecimiento del negocio previsto. Una promesa relevante por su contenido, pero también por sus formas.

Porque ha sido comunicada por Antón Arriola, presidente de Kutxabank y representante del consorcio inversor vasco, y en Sevilla, donde las aguas han estado semanas revueltas por esta transacción, una más dentro de la denominada 'operación arraigo' puesta en marcha por la Lehendakaritza.

La estrategia, basada en traer de vuelta importantes compañías, incluye la compra de Talgo, Uvesco y, finalmente, la antigua Ibermática, que había integrado Ayesa. Para el Gobierno de Juanma Moreno, la operación ha supuesto una avalancha de críticas por no haber logrado que el activo que era Ayesa quedara en manos andaluzas.

En este contexto, Arriola ha desembarcado este miércoles en Sevilla, a espera de que la operación se cierre definitivamente en cuestión de semanas, para conocer de primera mano la compañía y "trasladar la apuesta por el talento y el fortalecimiento de las capacidades digitales".

En la visita ha estado acompañado por José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, y los principales directivos de la compañía, algunos de los cuales se disponen a cambiar de función una vez se complete el cambio de dueño.

Así, Manzanares se convertirá en senior advisor de la firma, y Manu Baraza, actual director de operaciones, se convertirá en el nuevo CEO de Ayesa Digital.

Son algunas de las novedades transmitidas durante la visita de Arriola, que ha remarcado que el objetivo del consorcio vasco es “promover un proyecto retador y ambicioso para todos los profesionales que forman parte de la compañía” y ha insistido en que mantienen “la confianza en el equipo gestor y su apuesta por construir juntos un futuro ilusionante de crecimiento".

Son mensajes tranquilizadores, sobre todo para la plantilla. El consorcio, integrado por el Gobierno vasco, la Fundación BBK, Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank) y Teknei, aportará una "estabilidad accionarial" que "contribuirá al desarrollo del plan estratégico" y "garantiza la continuidad del empleo", que va a crecer.

Con 11.000 profesionales –más de 3.500 de ellos ubicados en Andalucía, donde también se va a aumentar plantilla– y una red nacional e internacional consolidada, el grupo asegura que "apostará por el empleo altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo".

Encuentro en Bilbao

El viaje del presidente de Kutxabank llega apenas días después de que el Gobierno vasco prometiera estudiar la posibilidad de mantener en Andalucía alguna sede social "del perímetro" de Ayesa Digital.

Fue un compromiso transmitido por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, al titular andaluz del ramo, Jorge Paradela.

Ambos debatieron sobre Ayesa Digital en Bilbao, donde coincidieron en el VIII Congreso Nacional de Industria y desde donde ambos consejeros quisieron lanzar un primer mensaje unificado de tranquilidad, sobre todo a los más de 3.000 trabajadores que la división de Ayesa Digital tiene en Andalucía.