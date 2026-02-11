InPost seguirá como operador logístico independiente tras ser comprado por FedEx y apunta a los 25.000 ‘lockers’ en España

Las claves nuevo Generado con IA InPost seguirá operando de forma independiente en España tras su compra por un consorcio liderado por FedEx y Advent. La empresa mantiene su objetivo de alcanzar los 25.000 lockers en la Península Ibérica para 2030, frente a los 4.000 actuales. InPost ha inaugurado un nuevo hub en San Fernando de Henares (Madrid), que puede gestionar hasta 20.000 paquetes por hora. La compañía no descarta nuevas adquisiciones y ya cuenta con 37 almacenes, 9 hubs y 180 agencias locales en España.

Los planes de la empresa logística InPost en España no cambian a pesar del anuncio de compra por parte de un consorcio liderado por el fondo Advent y la empresa estadounidense de transporte urgente FedEx.

“No existe una integración operacional. Seguiremos operando de forma independiente”, asegura el CEO de InPost en Iberia, Marc Vicente, en un encuentro con periodistas durante la inauguración de su hub en San Fernando de Henares (Madrid).

De hecho, seguirán compitiendo frente a FedEx a pesar de entrar en su accionariado. Eso sí, no descartan en un momento dado llegar a acuerdos comerciales como tienen con otros operadores.

La operación, en la que también participan el fondo PPF y el fundador y CEO de InPost, Rafa Brzoska, pone sobre la mesa 7.800 millones de euros para adquirir InPost.

Tampoco cambian los objetivos, prioridades y misión de InPost en España, afirma el CEO, quien apunta alto. “Queremos ser el líder de la logística en Iberia para 2030”, dice.

Para ello el objetivo es tener unos 25.000 lockers. Cifra que, en su opinión, es la que marca el grado de madurez en el mercado ibérico.

Actualmente, la empresa de origen polaco tiene 4.000, el doble que hace un año. La gran mayoría están en España (más de 1.500). El resto, en Portugal.

Así que para cumplir con ese objetivo tienen pensado “acelerar esa tendencia”. Y aunque no da cifras, sí confirma que el ritmo de colocación de estas taquillas va a ser más rápido.

Y más allá de los lockers, en España tienen más de 9.000 puntos de recogida que están en tiendas de conveniencia.

Tampoco descartan crecer a base de adquisiciones, como la que realizó el pasado año con Sending. InPost se hizo con la compañía española de transporte urgente y logística especializada en envíos a domicilio y sumó 155 centros logísticos a su red.

“Estamos atentos a oportunidades que puedan surgir en el mercado”, detalla Marc Vicente. Pero eso no significa que estén “buscando activamente”.

Hub de San Fernando

La apuesta por España es tan decidida que han inaugurado su hub en San Fernando de Henares (Madrid), con 9.000 m², 22 muelles para camiones y 100 puertas para furgonetas.

El nuevo centro logístico permite gestionar hasta 20.000 paquetes por hora de clientes como Inditex, Temu o Shein.

De esta forma, duplica la capacidad del anterior centro de Alcalá de Henares, que dispone de 5.000 m² y procesa 8.000 paquetes por hora.

Incorpora tecnología de última generación, incluyendo dos nuevos crossbelt sorters capaces de clasificar automáticamente y de trabajar con más de 86 destinos de forma simultánea.

Hub de InPost en San Fernando de Henares (Madrid).

La apertura de la nave de San Fernando de Henares se enmarca dentro del plan de expansión de InPost en la Península Ibérica, que en el último año ha sumado dos nuevas delegaciones en Córdoba y Baleares.

InPost ya dispone de 37 almacenes, 9 hubs y 180 agencias locales.