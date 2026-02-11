Indra teme que el Supremo paralice las adjudicaciones de Defensa tras la demanda de General Dynamics

El sector advierte que medidas cautelares podrían frenar inversiones en defensa y que General Dynamics está dispuesta a llevar el caso a instancias europeas si es necesario.

El embajador de EEUU en España ha declarado que buscará encauzar la relación entre Indra y General Dynamics para evitar exclusiones en futuros contratos.

La demanda denuncia que los contratos fueron adjudicados sin el informe preceptivo del Consejo de Estado y sin invitar a General Dynamics a participar.

Indra teme que la demanda de General Dynamics ante el Supremo paralice las adjudicaciones de contratos de defensa en España.

Los responsables de Indra han activado todas las alertas ante la posibilidad de que la demanda que ha presentado la filial europea de General Dynamics (Santa Bárbara) ante el Tribunal Supremo frene las adjudicaciones del Estado a la industria de defensa.

El recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se refiere sólo a los dos contratos de blindados (obuses) a los que la multinacional americana esperaba optar, pero puede sentar un precedente muy grave para todos los demás.

Unos contratos que, finalmente, fueron a parar a Indra que decidió buscar otros proveedores.

La demanda, avalada y dirigida por el despacho Uría Menéndez, advierte de que los procesos se han lanzado sin el informe preceptivo (no vinculante) del Consejo de Estado, un defecto de forma que puede ser grave en este tipo de procesos.

En su argumentación, se advierte además que a la filial europea de General Dynamics, con plantas en España a través de Santa Bárbara y en otros cuatro países europeos, ni siquiera se le invitó a pujar por ello.

Por si fuera poco, todo se ha complicado en los últimos días tras las últimas declaraciones del nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León.

Él mismo ha reconocido que uno de sus cometidos será encauzar la relación entre Indra y General Dynamics, para que la empresa americana no quede fuera de los grandes programas de defensa.

Fuentes jurídicas conocedoras del sector advierten de que el decreto de adjudicación directa de los préstamos para que se lleven a cabo los Programas Especiales de Modernización (PEM) de la defensa está avalado por el interés general y la salvaguarda de la seguridad del Estado.

Los préstamos a tipo cero los abre Industria, para que las empresas adjudicatarias puedan financiar la fuerte inversión que suponen los programas. Luego es Defensa quien paga la factura a medida que se hace el trabajo y se saldan las cuentas.

Los expertos en derecho administrativo consultados advierten que es un sistema que lleva casi tres décadas funcionando así en España, algo que es muy difícil que ponga ahora en duda el Tribunal Supremo.

Pero en el seno de Indra, una de las grandes adjudicatarias de los PEM junto a Escribano, advierten de que si se establecen las medidas cautelares que pide la demanda se puede frenar de forma grave la inversión en defensa que todo este paquete supone.

Si no se ponen cautelares, los contratos seguirían adelante pendientes de una resolución del Supremo, a un año vista, que incluso podría suponer que todas las adjudicaciones se repitieran.

Las fuentes consultadas en el sector aseguran que General Dynamics está dispuesta a llegar a Bruselas y Estrasburgo si es necesario.

Productos únicos

En cualquier caso, sería la primera vez que ocurre algo así en la Unión Europea (UE), donde la mayor parte de los contratos en materia de defensa se consideran estratégicos por razones de seguridad nacional y se adjudican en virtud del artículo 346 del Tratado de la Unión.

La demanda de General Dynamics se centra en el decreto español y sus defectos de forma, pero no llega en ningún momento a poner en duda la validez del procedimiento europeo de adjudicación directa.

Pero un aspecto importante a tener en cuenta es que esa regulación obliga a que sean empresas nacionales, primero, y europeas, en segundo nivel, las adjudicatarias cuando el producto militar de que se trate cumpla las especificaciones y se considere único en esos mercados.

Una vez con la financiación pública de los PEM en marcha, la opción de Indra ha sido destinar los más de 7.400 millones a que alcanza el contrato de los dos obuses (de ruedas y de cadenas) a empresas de fuera de la UE.

Se ha elegido a priori un blindado coreano, que traería su producción a España con el consiguiente traslado de tecnología y procesos para ensamblarlo. Para eso las nuevas instalaciones de Indra en Asturias (El Tallerón), en proceso de construcción, serían fundamentales.

Frente a ello, la filial europea de General Dynamics presentó dos obuses en la última feria del sector (Feindef) de tecnología europea capaces de competir con cualquier producto que se traiga de fuera.

Cabe recordar que Santa Bárbara tiene dos plantas en España. Una en Trubia (Asturias) y otra en Alcalá de Guadaira (Sevilla), con mil trabajadores, y es la única empresa europea junto con Rheinmetall capaz de ensamblar blindados.

Desde el sector de la defensa también se considera que una nueva apertura de negociaciones entre Indra y General Dynamics podría evitar todas las complicaciones jurídicas que se puedan generar.