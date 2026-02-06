El Gobierno y Escribano chocan en la fusión con Indra por temor a que el Estado pierda el control en la toma de decisiones

Las diferencias estratégicas entre el Gobierno y la presidencia de Indra han generado tensiones, afectando la cotización de la empresa y abriendo rumores sobre la continuidad de Ángel Escribano.

El Ejecutivo plantea como alternativa la compra de una mayoría de Escribano, una opción más costosa pero que evitaría conflictos de interés y pérdida de control.

La SEPI, que controla el 28% de Indra, teme que una fusión diluya su participación y equilibre el poder con los hermanos Escribano.

El Gobierno ha paralizado la posible fusión entre Indra y Escribano por temor a perder el control en la toma de decisiones de la tecnológica.

El Gobierno ha cortado de forma tajante la posible fusión de Indra y Escribano. Tiene miedo a que se diluya el 28% que tiene en la tecnológica y perder el poder de decisión casi absoluto que tiene en estos momentos en una de las empresas más estratégicas del país.

La voz de alarma la ha lanzado la SEPI, titular de las acciones del Gobierno, hasta el punto de provocar un encontronazo entre el actual presidente de la compañía, Ángel Escribano, y los que hasta ahora eran sus valedores en Moncloa.

La opción que se puso sobre la mesa en el último consejo, por la que parece que apuesta el Ejecutivo, sería la compra de una parte mayoritaria de Escribano, la empresa familiar del presidente.

Se trata de una operación más cara para el erario público que una fusión entre las dos empresas mediante una ampliación de capital. Pero con muchos menos riesgos.

De entrada, se salvaría en gran medida el conflicto de intereses para Indra que supone fusionarse con la sociedad de su propio presidente.

Además, evitaría el salto de gigante en la participación de los hermanos Escribano en la futura empresa en caso de fusión.

Según la valoración del mercado y de agencias como XTB, una fusión por absorción con Escribano valorado en unos 1.500 millones de euros, elevaría el 14,3% que ahora detentan de la tecnológica a algo más del 25% del capital.

Sánchez vuelve a interferir en Indra

Pero esa operación también diluiría en uno o dos puntos el 28% de la SEPI, de forma que el reparto de poder en el consejo sería muy parejo entre ambas partes.

Una ecuación como esa dejaría en manos de las alianzas con otros socios privados muchas de las decisiones más importantes de la empresa. Algo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.

Si se olvida la fusión y se opta por la compra, hay que tener en cuenta la tremenda revalorización que ha tenido Escribano en los últimos tres años, precisamente de la mano de los contratos que le ha otorgado el Ministerio de Defensa.

En 2021 era una pyme que facturaba 100 millones de euros. Pero con la valoración actual del mercado, un 51% le costaría a las arcas del Estado no menos de 750 millones de euros.

Los problemas de fondo

En cualquier caso, el consejo decidió la semana pasada esperar a la valoración concreta de ambas sociedades en estos dos primeros meses del año, antes de tomar algún tipo de decisión.

Pero las circunstancias y los cálculos se han precipitado ante el cambio de postura del Gobierno y el choque que eso supone para los empresarios alcalaínos, que siempre han defendido una fusión.

Se ha llegado a especular con la salida de Escribano de la presidencia de la entidad para facilitar las cosas, si fuera necesario. El propio Ángel Escribano ha lanzado un comunicado dejando claro que nadie le ha pedido que dimita. Incluso, algunos accionistas como el fondo Amber Capital han mostrado su oposición a su salida.

Unos rumores de salida que han provocado que los títulos de la empresa cayeran algo más de un 13% en dos sesiones. Sin embargo, una vez que el presidente de Indra mostró su intención de continuar al frente este jueves, los títulos comenzaron a rebotar.

Desde la emisión del comunicado al filo de las tres de la tarde sus acciones subieron un 3,77%, dando la vuelta a la caída con la que llevaban durante toda la jornada. Al cierre Indra sumaba un 2,31%.

Más allá de los cálculos y las valoraciones, otras fuentes consultadas en el sector ven además una diferencia de fondo entre la postura del Ejecutivo y la estrategia que se le está dando a la compañía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado este jueves la clausura de la cumbre industrial de Bilbao para recordar las prioridades que tiene en materia de seguridad y defensa.

Su reflexión pone a la seguridad del país y su desarrollo tecnológico por delante de todas las decisiones a tomar. Es importante avanzar también en industria de defensa, pero siempre que se haga con unos avances tecnológicos de carácter dual, de los que se pueda aprovechar toda la sociedad.

Sánchez ha recordado que los 31 programas de modernización aprobados, de los que una gran parte ha ido a parar a Indra como empresa coordinadora, deben tener por delante su plan industrial y su plan de formación.

Y en ese proceso, el 80% de lo que se contrate debe centrarse en empresas españolas y/o europeas, en las que se pueda obtener trasvase de tecnología y generación de empleo cualificado.

En grandes líneas, esa es la misma ruta que se ha marcado Ángel Escribano para Indra. El objetivo es convertirla lo antes posible en una de las empresas tractoras europeas en materia de defensa, capaz de entrar en los grandes proyectos con los gigantes del sector.

El escollo de la fusión, el riesgo que el posible conflicto de interés supone para quienes la aprueben y las valoraciones iniciales, han venido a complicar un proceso en el que lo más importante puede estar más en los detalles que en el objetivo marcado.