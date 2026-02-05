Ángel Escribano asegura que seguirá al frente de Indra mientras se analiza la fusión con su empresa familiar

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, confirma que se han dado pasos importantes en el proceso de fusión y mantiene una actitud tranquila respecto a la operación.

La compañía asegura que la integración potencial entre Indra y Escribano sigue su curso, con todos los órganos de gobierno operando con normalidad.

Indra destaca los avances en el plan estratégico 'Leading the Future' y la importancia de un liderazgo fuerte ante los retos geopolíticos actuales en España y Europa.

Ángel Escribano reafirma su permanencia como presidente de Indra mientras avanza el análisis de la posible fusión con su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering.

Ángel Escribano, presidente de Indra, confirma su "determinación de seguir trabajando en la construcción de una Indra más fuerte y sólida" tras los rumores de que el Gobierno quería forzar su salida.

Así lo indica la propia Indra en un comunicado emitido a mediodía de este jueves. En él, Escribano subraya que "continúa centrado en el desarrollo del plan estratégico de Indra, trabajando activamente en la identificación y construcción de alianzas industriales y tecnológicas que refuercen el crecimiento, la capacidad industrial y la creación de valor a largo plazo del grupo".

"Indra Group está inmersa en una importante transformación mientras cumple y asume, como empresa tractora de la industria nacional, el reto geopolítico actual, a nivel España y Europa. Y esto requiere un liderazgo fuerte y una visión disruptiva", añade.

De esta forma, la compañía ha recordado que "hace unas semanas, Ángel Escribano cumplió un año como presidente de Indra, y en estos meses se ha avanzado decididamente en el cumplimiento de lo establecido en el plan estratégico 'Leading the Future'".

En paralelo a este comunicado, la compañía ha remitido a la CNMV una nota en la que asegura que "la potencial integración entre Indra y Escribano sigue su curso y que todos los órganos de gobierno de Indra continúan operando con normalidad".

Se trata de unas reacciones que Indra y su presidente han emitido después de que haya medios que hayan apuntado esta semana que el Gobierno ha pedido a Escribano que deje su puesto en la empresa.

Sobre la posible integración entre Indra y Escribano, el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, se mostró tranquilo el pasado martes en el Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL-Invertia sobre esa operación entre Indra y la empresa familiar de su presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"Va bien", aseguró durante su intervención, para adelantar después que se habían dado "pasos muy importantes".