Ángel Escribano asegura que seguirá al frente de Indra mientras se analiza la fusión con su empresa familiar
En un comunicado, la compañía asegura que "la potencial integración entre Indra y Escribano sigue su curso".
Generado con IA
Ángel Escribano, presidente de Indra, confirma su "determinación de seguir trabajando en la construcción de una Indra más fuerte y sólida" tras los rumores de que el Gobierno quería forzar su salida.
Así lo indica la propia Indra en un comunicado emitido a mediodía de este jueves. En él, Escribano subraya que "continúa centrado en el desarrollo del plan estratégico de Indra, trabajando activamente en la identificación y construcción de alianzas industriales y tecnológicas que refuercen el crecimiento, la capacidad industrial y la creación de valor a largo plazo del grupo".
"Indra Group está inmersa en una importante transformación mientras cumple y asume, como empresa tractora de la industria nacional, el reto geopolítico actual, a nivel España y Europa. Y esto requiere un liderazgo fuerte y una visión disruptiva", añade.
De esta forma, la compañía ha recordado que "hace unas semanas, Ángel Escribano cumplió un año como presidente de Indra, y en estos meses se ha avanzado decididamente en el cumplimiento de lo establecido en el plan estratégico 'Leading the Future'".
En paralelo a este comunicado, la compañía ha remitido a la CNMV una nota en la que asegura que "la potencial integración entre Indra y Escribano sigue su curso y que todos los órganos de gobierno de Indra continúan operando con normalidad".
Se trata de unas reacciones que Indra y su presidente han emitido después de que haya medios que hayan apuntado esta semana que el Gobierno ha pedido a Escribano que deje su puesto en la empresa.
Sobre la posible integración entre Indra y Escribano, el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, se mostró tranquilo el pasado martes en el Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL-Invertia sobre esa operación entre Indra y la empresa familiar de su presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
"Va bien", aseguró durante su intervención, para adelantar después que se habían dado "pasos muy importantes".