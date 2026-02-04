Ayesa, la gran llave de Colliers para sumarse al auge de inversiones en ingeniería en EEUU, Canadá y Australia

Con la integración, Colliers operará en 23 países con cerca de 14.000 profesionales y mantendrá parte del equipo directivo de Ayesa para garantizar la continuidad.

Ayesa aportará escalabilidad internacional y experiencia, fortaleciendo la actividad de Colliers en transporte, infraestructuras, agua, medio ambiente y energía.

La operación refuerza la presencia de Colliers en mercados de alto crecimiento como Estados Unidos, Canadá y Australia.

Colliers adquiere Ayesa por 600 millones de euros, permitiendo la expansión estratégica de la canadiense en ingeniería.

El final de la negociación entre Colliers y Ayesa trae final feliz a todas las partes. Por 600 millones de euros, AMCE, el fondo que posee el 67% de la sevillana, y la familia Manzanares, fundadora, venden; por 600 millones, la canadiense da un gran golpe de efecto al mercado.

Porque esta adquisición, que se cerrará durante el segundo trimestre de este año y va a permitir una expansión generalizada a los involucrados, encierra claves de posicionamiento estratégico para la canadiense.

Si Ayesa Engineering está convencida de que tendrá una formidable subida bajo la matriz, Colliers amplía e introduce un interesante matiz: ve crecimiento no sólo en los 21 países en los que ya está presente Ayesa, sino especialmente en tres territorios en los que los proyectos de ingeniería están en auge.

Son Estados Unidos, Canadá y Australia. Territorios nombrados expresamente por Elias Mulamoottil, director de Inversiones de Colliers, al felicitarse por el acuerdo para comprar a la sevillana.

Ven aquí claras oportunidades porque en estas zonas van a verse reforzados con el expertise de Ayesa; se elevan como una de las 30 principales firmas de ingenierías del mundo en un momento muy favorable para crecer.

Sólo en Estados Unidos, se estima que el mercado de servicios de ingeniería crezca a un ritmo anula de algo más de 6% hasta 2030, cuando alcanzará los 581.000 millones de dólares.

Auge

Son cálculos de la consultora especializada estadounidense Horizon Databook. Otros estudios de mercado similares sostienen que en Canadá también se espera ascenso de la construcción, que está en este país muy ligada a ingeniería civil y proyectos.

Las proyecciones canadienses son de un crecimiento anual del 3,36%, para pasar de un mercado de 296.440 millones de dólares en 2025 a cerca de 349.780 millones en 2030.

Australia, mientras, tiene un considerable pipeline de grandes proyectos de transporte e infraestructura, como el metro de Sidney, túneles urbanos, aeropuertos o expansión ferroviaria.

El efecto Ayesa

En este contexto, la compra de Ayesa es una declaración de intenciones por parte de Colliers, especializado en consultoría inmobiliaria y que ha dado destacados pasos por avanzar en ingeniería.

Son varias las operaciones de adquisición en este campo realizadas por la canadiense en los últimos años. La más relevante, por su reputación y peso en el mercado, fue Englobe, una firma también canadiense en la que adquirió en 2024 una posición relevante por 475 millones de dólares.

Son unos 400 millones de euros al cambio actual, sensiblemente menos de lo que va a desembolsar por Ayesa.

Pero la multinacional española, que mantendrá su sede en Sevilla, guarda como gran 'as' en la manga la escalabilidad internacional que les aporta.

Referente con proyectos como la línea 2 del metro de Panamá y la depuradora de Atotonilco en México DF, la mayor del mundo, Ayesa ingeniería permitirá a Colliers ampliar su presencia a Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia.

Incluso le aporta un componente más en Australia: ADP Consulting, una compañía de servicios de ingeniería enfocados a la sostenibilidad con sede en Melbourne que la sevillana adquirió hace un año.

Colliers Engineering, en suma, pasará así a tener operaciones en 23 países y cerca de 14.000 profesionales, al tiempo que fortalecerá su actividad en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

Lo harán apoyados en parte del equipo actual. Rosalío Alonso, actual director de operaciones del grupo, será nombrado nuevo CEO de Ayesa Engineering.

No es el único directivo que se queda. La idea es dar estabilidad y continuidad al proyecto para que crezca, con integración plena: el equipo directivo sénior de Ayesa Engineering y otros empleados accionistas contarán con una participación en la compañía.