Caledonian analiza suelos en Caribe y América Central para estrenarse fuera de España con un proyecto turístico

Caledonian también estrenará nueva sede en Madrid en 2026, ofreciendo oficinas premium para inquilinos de alto perfil.

Paralelamente, lanza el proyecto Rawland en Sierra Cortina, que combina residencial y hotel por primera vez para la firma.

La compañía busca levantar un complejo de turismo residencial con hotel, siempre en alianza con un socio local.

Caledonian estudia suelos en América Central y el Caribe para desarrollar su primer proyecto turístico fuera de España.

La promotora y constructora Caledonian quiere concretar este año sus planes para realizar su primer proyecto fuera de España, y mira especialmente a América Central y Caribe.

Allí analiza ya diferentes suelos en busca de la gran oportunidad para levantar un complejo de turismo residencial, con hotel incluido y siempre de la mano de un socio local.

La idea de la compañía, que cerró 2025 triplicando su facturación, hasta los 90 millones de euros, y que cuenta con una cartera de producto en desarrollo valorada en más de 500 millones, es que esta sea la gran iniciativa que les permita diversificar.

"Para nosotros es importante no depender de un solo mercado", apunta a EL ESPAÑOL-Invertia Enrique López Sastre, director de Ventas y Marketing de Caledonian.

Sin olvidarse de Madrid, donde están satisfechos con el resultado de la promoción Caledonian Javier Ferrero, en Ciudad Jardín, ahora coquetean con la idea de levantar un resort en primera línea de playa.

Proyecto residencial de Caledonian. Cedida.

Llevan meses a la búsqueda. Tras sondear Miami, la atención ha pasado a América Central y sobre todo el Caribe, donde creen que pueden marcar una diferencia con respecto a lo ya existente.

La cuestión está bastante avanzada, sostiene López Sastre, que confía en poder cerrar este año un acuerdo para saber al menos dónde podrán echar a andar.

Rawland

Este impulso llega en paralelo al lanzamiento este trimestre de Rawland, un proyecto ubicado en el enclave de Sierra Cortina, entre Villajoyosa y Benidorm, que será la primera vez de Caledonian mezclando residencial con el desarrollo de un hotel.

Es una marca que, por tanto, puede tener continuidad en sus planes para el Caribe y Centroamérica, donde tampoco se descarta algún acuerdo con una hotelera relevante.

Caseros de oficinas

Junto a la expansión internacional y la incursión hostelera, los grandes movimientos de la compañía para 2026 se concentran en su nueva sede en Madrid, que estará lista en unos dos años.

Será un edificio colindante con la sede del CNI, con una superficie de más de 3.500 metros cuadrados de oficinas y que contará con tres plantas y diferentes servicios, como gimnasio.

Pero ellos solo necesitan una, por lo que han empezado ya a sondear el mercado para buscar inquilinos premium a los que ofrecer las dos restantes, cada una de 700 metros cuadrados.

Recreación del futuro aspecto de las oficinas centrales de Caledonian. Cedida.

"Es un espacio que está pensado para gente que quiere la oficina que está a la altura de la empresa en la que está trabajando", explica, también porque no se descarta que el precio sea un 20% superior a lo que marca actualmente el mercado de oficinas en Madrid.

Por eso el perfil que barajan es de un inquilino que busque una oficina que forme parte de la imagen de marca como family offices especializados en segmentos de alto valor o empresas de poco tamaño y alta facturación.

Empiezan a recibir ya interés de empresas, incluidas internacionales. La comercialización se extenderá durante este primer trimestre.