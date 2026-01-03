Repsol, Telefónica, BBVA y otras empresas españolas, pendientes del futuro de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El comercio entre España y Venezuela mostró cierta recuperación en 2024, pero volvió a caer en 2025, con una significativa reducción de exportaciones e importaciones.

Repsol, Telefónica, BBVA y el resto de empresas españolas con presencia e intereses comerciales en Venezuela siguen muy atentamente la evolución de la situación en el país tras la operación militar de Estados Unidos que ha culminado con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Las operaciones que estas empresas tienen en Venezuela representan en la mayoría de los casos tan sólo una pequeña parte de su negocio. Además, los datos de comercio exterior muestran cómo los vínculos comerciales entre España y el país sudamericano se han reducido considerablemente en los últimos años, aunque recientemente han mostrado algunas señales de recuperación.

No obstante, fuentes de algunas de empresas han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que siguen "atentos" a cómo evoluciona la situación en Venezuela tras la caída del Gobierno de Maduro y que su prioridad en estos momentos son "las personas" y seguir prestando sus servicios a sus clientes.

Una de las empresas españolas que más atenta estará al nuevo escenario que ahora se abre es Repsol. Algo lógico teniendo en cuenta que Venezuela alberga una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El país produce 1,1 millones de barriles de crudo al día, la mayor parte de los cuales se destina a China e India, según un análisis de Rystad Energy.

Según ha podido saber este diario, en el seno de la compañía hay máxima prudencia sobre las consecuencias que este hecho pudiera tener en sus operaciones en el país y prefieren no hacer comentarios al respecto. Repsol está presente en Venezuela desde 1993 a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas, como Cardón IV, y en empresas mixtas de crudo, como Petroquiriquire entre otras.

Hay que recordar que en los últimos meses la actividad de Repsol en Venezuela se han centrado en su negocio gasista después de que a principios de 2025 el Gobierno de Estados Unidos revocara la licencia que permitía a Repsol operar e importar crudo venezolano dentro del marco de las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.

Por otro lado, analistas del sector ven probable que los precios del petróleo experimenten un impacto limitado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Aunque era demasiado pronto para hacer un pronóstico, recuerdan que las exportaciones y la producción de Venezuela llevan meses reduciéndose tras el bloqueo de Estados Unidos y consideran hay riesgo de que esta tendencia pueda continuar.

Telecomunicaciones y finanzas

Aunque con una exposición inferior a la de Repsol, también hay otras grandes multinacionales españolas con intereses comerciales en el país latinoamericano. Por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones destaca la presencia de Telefónica, que presta servicios de telefonía móvil con la marca Movistar.

El grupo español entró en el mercado venezolano en 2005 con la compra de Telcel BellSouh. Más de 20 años después, la compañía presidida por Marc Murtra mantiene esta filial a la venta en el marco de su proyecto para salir de la región de Hispanoamérica, donde tras las desinversiones anunciadas o llevadas a cabo en 2025, su presencia ha quedado reducida a México, Chile y Venezuela.

En el sector financiero, BBVA es la segunda mayor entidad del país, la primera si sólo se tienen en cuenta los bancos privados. El grupo español tiene una cuota de algo más del 16% en términos de cartera de créditos en un mercado en el que la banca pública sigue manteniendo un claro liderazgo.

En concreto, según la última información publicada, BBVA Provincial cuenta con más de tres millones de clientes en el país, de los cuales más de 2,7 millones son particulares (un 53% digitales).

Además, el banco español contaba a cierre del tercer trimestre con 1.861 empleados y 160 oficinas en el país y los datos mostraban crecimiento en los diferentes segmentos de negocio que tiene en el país venezolano.

Por su parte, Mapfre se encuentra dentro de las cinco mayores aseguradoras de Venezuela con una cuota de en torno al 5% a mediados de 2025, moviéndose en los últimos años entre la cuarta y la quinta posición en un mercado que está más repartido que el financiero.

Turismo

Dentro del sector turístico, las aerolíneas ya llevan varias semanas sufriendo la escalada de las tensiones que se ha producido en los últimos tiempos entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela y que han culminado con la detención este sábado de Nicolás Maduro y su esposa.

Iberia, Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus vuelos a Caracas el pasado 24 de noviembre, siguiendo las recomendaciones de las autoridades oficiales. Según sus últimos comunicados, la situación se mantendrá así hasta el 31 de enero, salvo que estos últimos acontecimientos provoquen algún cambio en la evolución del espacio aéreo en la zona.

Asimismo, y pese a que el sector turístico nunca ha desempeñado un papel destacable en la economía venezolana, Hesperia y Meliá cuentan con varios alojamientos en el país. La primera dispone de seis hoteles y la segunda tiene un hotel de cinco estrellas, el Gran Meliá Caracas.

Además, recientemente otras marcas españolas se asentaron en el país. Porcelanosa ha abierto una tienda en Caracas y en 2024 Inditex regresó al país tres años después de abandonarlo con la apertura de una tienda de Zara en la capital a través de un franquiciado. Este también ha abierto en 2025 establecimientos de otras marcas del grupo español, como Pull&Bear, Bershka y Stradivarius.

Balanza comercial

Por otro lado, según los últimos datos del Icex, las exportaciones españolas a Venezuela superaron los 230 millones de euros en 2024, lo que supuso un 58,1% más en comparación con 2023 y su nivel más elevado desde 2019, cuando se alcanzaron los 302 millones de euros.

Mayor fue aún el incremento el pasado ejercicio de las importaciones desde Venezuela, que se dispararon un 124,4%, hasta los 1.390 millones de euros, ampliando el déficit comercial a -1.160 millones de euros, un 144,7% más que en 2023.

Sin embargo, en los diez primeros meses de 2025 esta mejora se ha vuelto a frenar. Así, las exportaciones se han reducido un 26,8%, hasta los 150 millones de euros, mientras que las importaciones se han hundido un 72% hasta los 347 millones de euros.

Por otro lado, el stock de posición inversora de España en Venezuela se situó en 2023, último año con datos disponibles, en 279,75 millones de euros. Cifra que supera ampliamente los 102,69 millones de euros de 2022, pero que está lejos de los 557,73 millones de euros de 2021 y de los más de 2.000 millones de euros que se registraban hace 20 años.

El Icex aclara que estos datos recogen sólo las inversiones españolas en el exterior que no pasan por sociedades acogidas al régimen ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros).