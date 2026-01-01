El consorcio formado por el Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Teknei compra Ayesa Digital por 480 millones

La compra refuerza la apuesta del País Vasco por el sector tecnológico y la generación de empleo cualificado.

La operación supone el regreso del centro de decisión de la compañía a Euskadi, tras perderse en 2013.

Cerrado el acuerdo de compra de Ayesa Digital (antigua Ibermática) por el consorcio vasco formado por el Ejecutivo autonómico, junto a la Fundación BBK, Kutxabank y Teknei. El precio será de 480 millones de euros, según ha anunciado el propio Gobierno vasco a menos de una hora del cambio de año.

La operación, por tanto, se ha cerrado in extremis, tal y como estaba previsto, pero con menos tiempo del esperado. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, vaticinaba que podría celebrarse la firma "comiendo las uvas". Así ha sido, pero por poco.

El Gobierno vasco ha anunciado la firma del acuerdo pasadas las once de la noche. Y ha asegurado que "la operación supone la vuelta a Euskadi del centro decisión de la antigua Ibermática que se perdió en 2013".

El departamento de Industria arguye que esta "es la apuesta de Euskadi por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento, como el de las soluciones digitales avanzadas, y abre un nuevo ciclo de crecimiento para consolidarlo como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa".

A su juicio, "el nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o quantum computing. Un sector que apuesta por la innovación y la generación puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado".

El arraigo, clave

Así, la división tecnológica de la multinacional, anteriormente conocida como Ibermática, de José Luis Manzanares -que fue comprada en 2022- regresa a Euskadi en una operación que ya este martes el citado Jauregi catalogaba como "estratégica".

La compraventa pone el broche final a un año que ha estado protagonizado por el arraigo vasco y la vuelta de tres compañías de importante peso a Euskadi: Talgo, Uvesco y, finalmente, la antigua Ibermática, llamada ahora Ayesa.

Este acuerdo de compra llega in extremis, no solo a pocos minutos de acabar el año, sino también a ese mismo tiempo de que expirase el acuerdo de exclusividad firmado por ambas partes, que daba prioridad a la opción vasca como comprador frente a otros hipotéticos interesados.

Una vez firmado, llegará un período de varios meses en el que puede haber cambios accionariales, principalmente pendientes de si finalmente Caja Vital entrará o no a formar parte de este consorcio vasco, después del sonoro portazo de Kutxa. Portazo que, de paso, ha generado un embrollo importante en el propio PNV.

Teknei como socio estratégico

Así las cosas, y tal como desgranó Jauregi este martes, cada uno de los perfiles que forman parte de lo que el consejero catalogó como 'la cuadrilla' -y a la espera de conocer si finalmente la Vital formará parte de la misma- aporta cualidades diferentes.

Indar, por ejemplo, "es experto en valoraciones y negociaciones", y Teknei, a pesar de que tal y como confesó tendrá una participación minoritaria, "forma parte del sector y lo entiende, nos ha dado una asesoría técnica y descrito las apuestas tecnológicas de la firma".

En este sentido, los planes del Ejecutivo vasco pasan por que 2026 sea un año de continuidad: "Las prioridades son que el equipo directivo actual, en el que tenemos plena confianza, siga en disposición para que haga a Ayesa una empresa autónoma e independiente y continúe en el plan de crecimiento que tiene en estos momentos".