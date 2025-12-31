La Nochevieja se estanca por la inflación: las discotecas y los pubs facturarán este año sólo un 0,4% más

Las discotecas se consolidan como la opción favorita para celebrar Nochevieja en España, con una clientela mayoritariamente joven y una importante presencia de turistas.

El 28,9% de los locales con venta anticipada han agotado sus entradas antes de abrir, y la venta online representa ya más del 90% de las operaciones.

La inflación ha impulsado la venta anticipada de entradas, que ha aumentado un 12,4% respecto al año anterior, con más del 63% de las entradas vendidas antes del evento.

La facturación de discotecas y pubs en Nochevieja 2025 crecerá solo un 0,4%, alcanzando los 217 millones de euros, tras el boom pospandemia.

Después del boom pospandemia en las discotecas, la Nochevieja de este 2025 supone un frenazo para toda esa euforia desbordada tras los años de confinamiento y estabiliza los datos. En concreto, el sector del ocio nocturno prevé facturar cerca de 217 millones.

Esa cifra sólo es un 0,4% más que la del año anterior, cuando la facturación fue de 216 millones de euros y registró una caída del 4% con respecto a 2023.

Así lo refleja el 'Estudio de Perspectivas para la Nochevieja 2025', realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, y Coca Cola.

“Se puede hablar de estancamiento, de estabilidad o de consolidación, pero lo cierto es que estamos en cifras por encima de la pandemia”, señala a este periódico Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche.

El portavoz de la patronal del ocio nocturno reconoce que estamos en “un momento de ajuste frente al boom tras la pandemia”.

La Nochevieja de mayor facturación de los locales de ocio españoles fue la de 2023, cuando el sector facturó 225 millones, lo que supuso un incremento del 4% respecto a los 217 millones ingresados en 2022.

Además, desde esta industria son conscientes del momento de incertidumbre económica y de inflación que viven los españoles ahora mismo. Motivo por el cual la facturación crece sólo un poco y la rentabilidad puede verse mermada este año.

La nota positiva es que la inflación ha motivado el aumento de la venta anticipada. Este año la preventa ha funcionado un 12,4% mejor que el año pasado entre los locales que tienen venta online, pasando del 56,04% al 63%.

“La gente ha comprado antes la entrada para ahorrarse entre un 20 y un 25%”, señala Vicente Pizcueta. De media, en noviembre, se podía adquirir una entrada para la última noche del año por 22,5 euros.

Además, el 28,9% de los locales de ocio que tienen venta anticipada tienen sold out antes de abrir sus puertas, superando el 90% de la venta de sus entradas a través del ticketing. Esto supone un incremento del 48% en tan sólo un año.

Por otro lado, los empresarios del ocio nocturno afrontan la última noche del año con perspectivas positivas y estabilidad económica.

El 96,1% de los establecimientos abren ese día y un 66,4% de ellos esperan igualar o superar los resultados de facturación de la noche de Fin de Año de 2024.

Con respecto a las expectativas de asistencia de público, estas se mantienen parecidas a las de otros años.

Así, se espera que más de 6,1 millones de personas escojan algunos de los 16.500 locales de ocio españoles para celebrar su Nochevieja.

Por todo ello, desde la patronal dan por salvada la Nochevieja de este año.

La discoteca se consolida

Salir fuera de España, casas rurales, carpas… Todas estas opciones para pasar la última noche del año tuvieron su momento de apogeo años atrás, pero a partir de 2018 parece que hay un tipo de establecimiento que se consolida como el rey de la noche.

“La Nochevieja en discotecas es la opción mayoritaria en España”, afirma Vicente Pizcueta.

Junto a las discotecas, están las salas de fiesta, dinner show, salas de conciertos y bares de copas.

En cuanto al perfil del público, es mayoritariamente juvenil, con una edad media de 30,3 años.

Asimismo, los turistas nacionales e internacionales también seguirán siendo una parte importante de esa clientela.

En Madrid, por ejemplo, representa hasta un 42,6% de los asistentes a los locales de ocio en Nochevieja.