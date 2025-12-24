Deloitte elige a Ana Torrens como presidenta: una veterana socia será la primera mujer en liderar una 'Big Four' en España

Sustituirá a Héctor Florez, consolidando los avances logrados bajo su presidencia y enfrentando el reto de mantener el crecimiento y transformación de la compañía.

Su nombramiento, efectivo en junio de 2026, representa la apuesta de Deloitte por el talento interno y la promoción profesional de sus empleados.

Torrens, que lleva más de 30 años en la firma, ha ocupado cargos clave como socia responsable de Audit & Assurance y miembro del comité ejecutivo.

Ana Torrens será la primera mujer en presidir una 'Big Four' en España tras ser elegida presidenta de Deloitte.

Por primera vez, la filial en España de una de las cuatro grandes consultoras (conocidas como las Big Four) tendrá una mujer como presidenta. Deloitte ha seleccionado a Ana Torrens como la máxima responsable de la firma en nuestro país a partir del próximo mes de junio.

La compañía ha decidido apostar por una veterana de la casa para sustituir a Héctor Florez, quien ya comunicó el pasado mes de noviembre a los socios de Deloitte su intención de no presentarse a la reelección como presidente una vez concluya su mandato en junio de 2026.

Torrens ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en la consultora, a la que se incorporó en 1994 tras finalizar sus estudios de Administración de Empresas en Universitat Abat Oliba CEU.

En concreto, la futura presidenta se incorporó al equipo de auditoría y assurance de la firma en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra para la industria de Productos y Servicios. Departamento del que llegó a ser socia responsable desde 2017 hasta junio de 2021.

Fue precisamente el día 1 de ese mes cuando Torrens fue nombrada socia responsable de Audit & Assurance, una de las cuatro grandes líneas de negocio en la que se divide la firma en España.

Las otras tres son SRT (siglas en inglés de Estrategia, Riesgos y Transacciones), Tecnología y Transformación y Fiscal y Legal.

Además, desde esa fecha forma parte del Global Audit Committee de Deloitte y es uno de los 21 miembros que componen el comité ejecutivo de la firma de asesoría y consultoría en España.

Experiencia

Durante estos más de 30 años de carrera profesional en la filial española de Deloitte, Torrens ha llevado a cabo numerosas auditorías financieras y proyectos de asesoramiento.

Entre otros trabajos, se encuentran proyectos de procesos, mejoras de organización y de gestión de riesgos, planes estratégicos y análisis de viabilidad.

Además, de forma paralela a su trabajo en la firma, la futura presidenta de Deloitte en España es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y ha ejercido como docente.

En concreto, ha sido profesora en la escuela de negocios ESADE en temas relacionados con Normativa Internacional e Información Financiera y ha impartido numerosos cursos sobre el sector inmobiliario, contabilidad, normativa internacional contable y auditoría.

Talento interno

El equipo directivo de Deloitte está formado por 391 socios. Cada uno de ellos está especializado en una línea de servicio, industria y geografía. Como explica la firma, de esta forma se pueden prestar a los clientes los mejores servicios profesionales.

La elección de una histórica socia de la organización como máximo responsable es una muestra más de la apuesta de la organización por el talento interno y por acompañar a sus empleados en su crecimiento profesional.

Fachada de uno de los edificios de Deloitte

Así se vio reflejado, por ejemplo, el pasado mes de junio, cuando nombró a 42 nuevos socios. De ellos, 39 fueron de promoción interna y únicamente hubo tres incorporaciones externas. Se trata de la cifra más elevada de profesionales que acceden a la firma en un cierre de ejercicio.

El próximo año comenzará con una nueva presidenta. La elección de Torrens ha sido comunicada por el propio Flórez, quien ocupa el cargo de presidente desde 2021, a los socios en una reunión celebrada este martes y está previsto que sea ratificada por estos en los próximos días.

Su nombramiento se hará efectivo en junio de 2026, cuando se produzca el traspaso de carteras tras la votación prevista en el próximo encuentro de la junta. El mandato, de acuerdo con los estatutos, tendrá una duración inicial de cuatro años.

Torrens se convertirá así en la primera mujer en presidir una de las Big Four en España. Actualmente, los máximos responsables de las otras tres grandes consultoras y auditoras son Federico Linares (EY), Juan José Cano (KPMG) y Gonzalo Sánchez (PwC).

Su labor será ahora consolidar todos los avances realizados por Flórez en Deloitte durante sus años como presidente. Una etapa en la que ha logrado incrementar los ingresos de la empresa en nuestro país e implementar un nuevo modelo organizativo en línea con la transformación que la firma ha implementado a nivel global.