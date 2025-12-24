Cox nombra al exAbengoa Pablo Infante regional manager de Latinoamérica para su nueva etapa, centrada en México

Cox destinará 2.600 millones de euros a México hasta 2028, esperando que el país represente el 56% de su ebitda total al final del periodo.

La reestructuración de Cox incluye un plan de bajas incentivadas para unos 200 empleados, afectando especialmente a personal de edad avanzada y mandos intermedios.

Infante, con casi 30 años de experiencia en Abengoa, asumirá su nuevo puesto en enero y será responsable de los equipos en todos los países de la región.

Cox ha nombrado a Pablo Infante, exdirectivo de Abengoa, como regional manager de Latinoamérica, en una etapa centrada en el mercado mexicano.

Los cambios que planea Cox para centrar buena parte de su actividad en México durante los próximos años suman una modificación de última hora en su equipo. Este se ha rediseñado precisamente de cara a la nueva etapa y ahora pasa a aupar a uno de los hombres más fuertes de la extinta Abengoa.

Se trata de Pablo Infante, que a partir de enero será regional manager para Latinoamérica. La nueva responsabilidad implica que los responsables en cada país de la zona pasen a reportarle directamente a él.

El cargo es un nuevo espaldarazo para Infante, que pasó casi 30 años en Abengoa y llegó a dirigir Abenewco 1, la sociedad operativa sobre la que se articuló la reestructuración de la multinacional sevillana caída en desgracia.

El directivo ya tuvo una destacada presencia en la primera etapa de integración que se abrió tras la adjudicación y compra de Cox en 2023 de las unidades productivas de la multinacional sevillana, y que dio como resultado Coxabengoa.

Infante fue nombrado entonces responsable de Coxabengoa Infra, una de las divisiones del grupo, y en mayo de 2024, cuando la estructura se simplificó en las verticales de Agua y Energía, se le otorgó el cargo de director general de la primera.

El nuevo puesto que asume en enero es uno de los últimos detalles que la dirección de Cox está cerrando antes del arranque de su nuevo plan estratégico 2026-2028, periodo en que va a centrarse en México tras la compra del negocio de Iberdrola en ese país por más de 4.000 millones de dólares.

A la nación azteca destinará casi la mitad de la inversión que va a desplegar hasta 2028. En total, 2.600 millones de euros de los 5.500 que quiere invertir. Todo con la esperanza de que en 2028 la operativa en el país genere un ebitda de entre 800 y 900 millones de euros, el 56% del ebitda total que esperan tener ese año, y que se cifra entre 1.500 y 1.600 millones.

200 salidas en un plan voluntario

Ese nuevo rumbo planificado por Cox lleva aparejado una reestructuración también del personal, cifrado en 10.000 personas en todo el mundo.

Unas 200 personas van a salir de la compañía en cuestión de días a través de un plan de bajas incentivadas dirigido a trabajadores de edad elevada.

Es un plan que aplica a su plantilla global; en Sevilla, sede de la compañía, se marcharán entre 75 y 90 personas. Lo que supone hasta un 9% del personal de la capital hispalense.

Es un movimiento que, como defienden desde el entorno de Cox, busca una renovación generacional. En los últimos tiempos, la compañía ha acelerado contrataciones de otros perfiles, y apunta a que concluirá 2026 con una plantilla de 12.000 personas a nivel global.

Así las cosas, lo que se percibe es que en general la propuesta ha sido positiva para muchos profesionales, que lo han vivido como un cierre de etapa en buenas condiciones.

Otras voces apuntan que dichas salidas aplican en casi su totalidad a mandos intermedios y otros puestos inferiores, aunque hay como caso único un directivo: el ex de Abengoa Álvaro Polo, que se desempeñaba como responsable del gabinete de Presidencia de la compañía y ha decidido sumarse al plan.

Saldrá de la compañía en el arranque de enero. Su salida marca un punto y aparte definitivo en el largo epílogo de Abengoa.