Mapfre amplía los servicios y las funcionalidades de su seguro de salud
La compañía permitirá realizar hasta 20 videoconsultas de psicoterapia a través de su app.
Mapfre amplía su seguro de salud, aumentando a 40 el número anual de sesiones de psicoterapia para casos de violencia de género, trastornos de alimentación y 'bullying'.
La compañía permitirá realizar hasta 20 videoconsultas de psicoterapia al año a través de su app, opción que antes solo estaba disponible de forma presencial.
Durante 2026, la app incorporará nuevas funcionalidades como fisioterapia digital guiada por inteligencia artificial y videoconsultas para interpretar analíticas médicas.
Se añaden videoconsultas de especialidades médicas en inglés, disponibles en 14 áreas, incluyendo medicina de familia, con informes también en inglés.
Mapfre ha anunciado la ampliación de los servicios y las funcionalidades que ofrece a través de su seguro de salud, según ha informado este martes.
En concreto, la compañía amplía el número de sesiones de psicoterapia en casos de violencia de género, por trastornos de la alimentación y 'bullying' hasta 40 por asegurado al año.
Asimismo, como novedad Mapfre permitirá realizar hasta 20 videoconsultas de psicoterapia a través de la app, que hasta ahora solo se podían realizar presencialmente.
Esta aplicación, además, incorporará nuevas funcionalidades durante 2026 como la fisioterapia digital guiada por inteligencia artificial, que permite realizar ejercicios adaptados a distintas zonas corporales, o videoconsultas para la interpretación de analíticas.
Por último, informa de la incorporación de videoconsultas de especialidades en inglés, disponibles en 14 áreas médicas, incluida medicina de familia, con informes de consulta igualmente disponibles en inglés.