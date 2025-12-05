La opa de Inocsa sobre Grupo Catalana Occidente culmina con éxito tras alcanzar el 35,79% del capital social

La propuesta fue aceptada en dos modalidades: 38 millones de acciones en efectivo y casi 5 millones mediante canje.

La oferta pública de adquisición presentada por Inocsa sobre el 100% del capital social de Grupo Catalana Occidente, excluyendo las acciones inmovilizadas que representan el 62,03% del capital, ha sido aceptada por 42.950.477 acciones, equivalentes al 35,79% del capital de la entidad aseguradora.

Esta cifra supone el 94,27% de las acciones a las que se dirigió efectivamente la oferta, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

En concreto, la operación se considera exitosa al haber superado el número de acciones aceptantes, el umbral mínimo establecido por Inocsa, fijado en 15.671.159 títulos para la efectividad de la oferta.

La propuesta ha sido aceptada en dos modalidades: 38.010.278 acciones han acudido en efectivo y 4.940.199 acciones lo han hecho en la modalidad de canje.​

La CNMV ha señalado que el resultado definitivo de la opa sobre Grupo Catalana Occidente será publicado en los boletines de cotización correspondientes.