Cimic (ACS) gana la ampliación del aeropuerto de Perth (Australia) por 570 millones

Las claves nuevo Generado con IA Cimic, filial de ACS, se adjudica la construcción de una nueva pista de aterrizaje y calles de rodaje en el aeropuerto de Perth, Australia. El importe final del contrato asciende a 570 millones de euros, casi el doble del coste inicial anunciado en 2020. Las obras serán realizadas por CPB Contractors, subsidiaria de Cimic, en colaboración con BMD, y se prevé su finalización en tres años. El proyecto busca impulsar el desarrollo económico de Australia Occidental y prioriza el empleo local y la sostenibilidad.

Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato para construir una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Perth (Australia), así como las calles de rodaje asociadas, según ha informado la compañía en un comunicado.

El coste inicial de proyecto, cuando se anunció en 2020, ascendía a 520 millones de dólares australianos (296 millones de euros al cambio actual), aunque la prensa local cifra en 1.000 millones de dólares (570 millones de euros) el importe de la adjudicación final.

Cimic abordará estas obras a través de su empresa subsidiaria CPB Contractors y en 'joint venture' con BMD, que se concretarán en la construcción de una pista de 3.000 metros de longitud y 45 metros de ancho, con la previsión de acabarla en tres años.

"Estas mejoras sentarán las bases para el desarrollo de la nueva pista paralela del Aeropuerto de Perth y desempeñarán un papel fundamental en el crecimiento económico de Australia Occidental y del país. Nuestro equipo de expertos en CPB Contractors prioriza el empleo local, el desarrollo de capacidades y la construcción sostenible, garantizando así un valor a largo plazo para las comunidades", ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.