‘Aprender a emprender’ con Foqum Analytics: El futuro de tu negocio, ¿está en la IA?

En este episodio analizamos junto a la compañía española Foqum Analytics y un experto de Banco Santander el papel de la IA en la transformación digital de las empresas.

¿Qué implica realmente la transformación digital para una pyme? ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa cambiar un negocio? ¿Es la IA algo asumible solo por las grandes corporaciones o está al alcance de todos?

El podcast ‘Aprender a emprender’ explora, de la mano de Banco Santander, los pasos necesarios para construir y escalar un negocio. En este episodio analizamos cómo la IA puede convertirse en un motor de crecimiento e innovación para organizaciones de todos los tamaños.

En él participan Jacobo Pablos, fundador y CEO de Foqum Analytics, una compañía que desarrolla soluciones ad-hoc para impulsar la transformación digital de las empresas a través de su plataforma de IA y José Manuel de la Chica, responsable del Laboratorio de IA Generativa de Banco Santander.

La IA, motor de transformación

El presente y futuro de muchos negocios reside en su capacidad para digitalizarse. Y uno de los pilares fundamentales para esta transformación es la IA, una herramienta que está redefiniendo procesos y flujos de trabajo en el mundo empresarial.

José Manuel de la Chica, responsable de IA Generativa de Banco Santander, lo resume así: “Yo creo que lo importante de la IA generativa es que ha supuesto un cambio de marchas en la industria, incluso en la sociedad. Por primera vez, es un tipo de inteligencia artificial de propósito general; a priori sirve para todo, ya sea para gestionar un proceso bancario o un análisis médico. El límite lo ponemos nosotros”.

José Manuel de la Chica, responsable de IA generativa de Banco Santander Cristina Villarino

La facilidad de acceso a herramientas de IA hoy en día crea enormes posibilidades para la innovación. Otra de sus ventajas es que puede aplicarse a sectores de todo tipo y también empresas de cualquier tamaño, incluidas pymes y microempresas. Aquí entran en juego compañías como Foqum Analytics, cuya plataforma proporciona soluciones ad-hoc que permiten a las empresas organizar y aprovechar sus datos de manera eficiente.

Para ello, explica Jacobo Pablos, fundador y CEO de la compañía, “lo importante es tener muy claro qué es lo que quieres hacer y pintar muy bien el flujo de ese proceso o esa orquestación de procesos que quieres optimizar”. Además, señala, “también es muy relevante cómo vas a integrar las herramientas y funcionalidades que te ofrece el mercado de IA en tu compañía”.

La democratización de la tecnología

Muchas pequeñas empresas sienten que la IA está reservada a las grandes corporaciones, pero ambos expertos coinciden en que existen opciones y soluciones adaptadas a las necesidades y presupuestos de las pequeñas y medianas empresas.

Para José Manuel, “la ventaja interesante que pueden encontrar las pequeñas empresas y startups es enfocar su próximo ciclo de vida con una nueva herramienta que hasta ahora era inaccesible y que les da margen para reimaginar su propio negocio. Y aquí ya depende de la ambición que quiera poner cada empresa”.

Jacobo Pablos, cofundador de Foqum Cristina Villarino

Cuando un negocio entiende el potencial de la IA, añadía el experto de Banco Santander, puede cambiar sus “canales de distribución, su relación con el cliente, optimizar sus procesos y crear nuevos productos que van a tener una vida muy útil en los próximos años”.

Eso sí, la implantación de la IA no está exenta de desafíos. Para el CEO de Foqum Analytics, el reto principal es “tener esa estrategia global que ponga la IA en el centro e identificar lo que tu compañía puede o no puede hacer”.

Tener un propósito claro y entender lo que la IA puede hacer por tu empresa será el primer paso para garantizar el éxito de la digitalización de un negocio. En este sentido, el consejo de José Manuel para aquellas pymes y startups que se enfrentan a su transformación digital es abrazar el cambio: “Hay que aprovechar la oportunidad y al mismo tiempo hay que saber que estamos al principio del viaje y que esto va a cambiar mucho”.

Los próximos cinco años serán decisivos y veremos cómo las herramientas de IA se expanden a más sectores, lo que, sin duda, tendrá un gran impacto en la innovación y las relaciones con clientes y proveedores.