Bruselas autoriza un plan de ayudas de 700 millones de España para la fabricación de tecnologías limpias

El marco europeo permite medidas para acelerar el uso de renovables, reducir el precio de la electricidad y facilitar la descarbonización industrial.

Las subvenciones directas podrán concederse a empresas de todo el territorio español hasta el 31 de diciembre de 2028, incentivando la producción de tecnologías limpias y sus componentes.

El régimen de ayudas, aprobado bajo el marco del Pacto Industrial Limpio, busca fomentar inversiones estratégicas y acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.

La Comisión Europea ha autorizado un plan de ayudas de 700 millones de euros del Gobierno español para impulsar la fabricación de tecnologías limpias en España.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha autorizado este jueves un plan de ayudas nacionales por valor de 700 millones diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez cuyo objetivo es apoyar inversiones estratégicas que añadan capacidad de fabricación de tecnologías limpias en España.

El régimen ha sido aprobado en virtud del marco de ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio, adoptado por la Comisión el 25 de junio de 2025.

"Este régimen de ayudas estimulará la capacidad de fabricación de tecnologías limpias en España mediante el apoyo a inversiones estratégicas fundamentales", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de la Competencia, Teresa Ribera.

"También permitirá avanzar hacia la consecución de los objetivos del Pacto Industrial Limpio mediante el fomento de una transición competitiva y sostenible, manteniendo en un mínimo las posibles distorsiones del mercado", sostiene Ribera.

En virtud de este plan, las ayudas serán en forma de subvenciones directas, se podrán conceder a empresas de todo el territorio español y podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2028.

Después de recibir la notificación de España, El Ejecutivo comunitario ha constatado que las ayudas "incentivarán la producción de tecnologías limpias, así como sus principales componentes específicos".

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen de ayudas español "es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la ejecución del Pacto Industrial Limpio".

Bruselas adoptó el 25 de junio de 2025 el marco de ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio para fomentar las ayudas en sectores esenciales para la transición hacia una economía de cero emisiones netas, de acuerdo con el Plan Industrial del Pacto Verde.

Este marco permite cinco tipos de ayudas para acelerar la transición ecológica: medidas para acelerar la utilización de renovables, medidas para rebajar temporalmente los precios de la electricidad, medidas que faciliten la descarbonización de los procesos industriales y medidas para garantizar una capacidad suficiente de fabricación de tecnologías limpias.