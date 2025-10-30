Los propietarios de Celsa aportan 800 millones al grupo para refinanciar la deuda

Las claves nuevo Generado con IA Celsa Steel reorganiza su estructura financiera con una aportación de 200 millones de euros al capital y un préstamo subordinado de 600 millones. La refinanciación de la deuda de Celsa incluirá una apelación a los mercados de capitales de deuda y se discutirá en una Junta Extraordinaria de Accionistas el 4 de diciembre. La reorganización financiera de Celsa se inició en septiembre de 2023, con un plan industrial que prevé un entorno macroeconómico favorable y la recuperación del beneficio neto en 2026.

El consejo de administración de Celsa Steel ha acordado una reordenación de la estructura financiera, en virtud de la cual los actuales accionistas aportan 200 millones de euros adicionales en efectivo al capital de la compañía, así como 600 millones de euros en concepto de préstamo subordinado, para facilitar la refinanciación de la deuda.

En un comunicado este jueves, la empresa ha explicado que esta refinanciación incluirá "apelación a los mercados de capitales de deuda".

La empresa ha convocado una Junta Extraordinaria de Accionistas el 4 de diciembre para aprobar la reordenación, que prevé ejecutar de forma inmediata sujeto a la evolución de los mercados financieros.

Con ello, la sociedad "culmina su proceso de reorganización financiera", que se inició en septiembre de 2023 cuando los actuales propietarios asumieron el control de la empresa.

La empresa ha señalado que la implementación del plan industrial y un entorno macroeconómico más favorable para el sector del acero en 2026, permiten prever "un crecimiento económico significativo y la recuperación del beneficio neto para el próximo año".