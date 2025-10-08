Las empresas familiares españolas crecen más del doble que las que cotizan en los mercados, según el IEF

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas familiares españolas crecieron un 7% anual desde 2014, más del doble que las empresas cotizadas. El informe del Instituto de la Empresa Familiar destaca una gestión más eficiente y estable en estas empresas. Las empresas familiares invierten 2,5 veces más en formación por empleado y tienen una retención de talento superior. Ignacio Rivera señala la falta de talento como un freno al crecimiento y aboga por abrir fronteras para atraer profesionales.

Las empresas familiares españolas presentaron un crecimiento anual del valor añadido bruto del 7% anual desde 2014 y hasta 2023, más del doble que las compañías del mercado continuo, un periodo en el que generaron más empleo y lograron una mayor retención de sus profesionales.

Estas son algunas de las conclusiones del informe "El Futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial", presentado este miércoles y elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, en colaboración con McKinsey & Company, a partir del análisis de 116 compañías de este tipo.

Los resultados evidencian que estas compañías crecen al doble de ritmo que el mercado, con un incremento anual del valor añadido del 7%; y presentan una gestión más eficiente y estable de los recursos, con retornos sobre el capital invertido 0,5 puntos superiores y una volatilidad de ingresos más de dos puntos inferior.

El informe detalla que las empresas familiares generan tres puntos porcentuales más de empleo neto cada año, frente al estancamiento observado en las empresas del mercado continuo; e invierten más en el desarrollo de talento (2,5 veces más horas de formación por empleado).

Otra de las conclusiones es que estas empresas "logran una mayor retención de sus profesionales", ya que la rotación voluntaria se sitúa 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

A pesar de estos datos, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, ha reconocido que hay "escasez de profesionales para determinados puestos de trabajo".

Así, ha destacado que "eso es un problema que frena el crecimiento de las empresas, por lo que ha abogado por "abrir nuestras fronteras para que haya talento", aunque a su juicio hay que hacerlo "bien" y "de forma ordenada".