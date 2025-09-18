Philip Morris afirma que hizo una propuesta concreta de inversiones al Gobierno de España hace 18 meses

Hace tiempo que Philip Morris viene dando a conocer su interés por invertir en España, siempre y cuando el mercado nacional sea atractivo para la compañía. Un interés que la multinacional tabaquera ya ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez de forma directa.

De hecho, lo hizo a través de un plan concreto de inversiones que le remitió al Ejecutivo hace 18 meses, a principios de 2024.

Así lo indica Massimo Andolina, presidente de Philip Morris en Europa, en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. El directivo concreta que ya la compañía ha hecho "una propuesta para hacer inversiones en España".

"La hice yo personalmente, hace 18 meses", precisa. Aunque no aporta cifras sobre dichas inversiones, sí aclara que son de carácter industrial con el objetivo de "replicar las cosas maravillosas que hemos hecho en otros países, como Grecia, Rumanía e Italia".

Entre estos objetivos estaría, explica, "aumentar nuestras inversiones en cultivo de tabaco". Concretamente en Extremadura, donde Philip Morris ya compra materia prima para sus cigarrillos y para su tabaco calentado.

La propuesta también recoge la inversión en servicios "para desarrollar actividades de alto valor añadido, como las digitales".

Dicha propuesta se trasladó "directamente" al Ejecutivo español. Sin embargo, todavía no ha recibido respuesta alguna de Moncloa o de algún ministerio.

"Me encantaría poder sentarme a la mesa con algún representante del Gobierno y poder discutir una propuesta. Discutir una visión que sea buena para España y para los consumidores de España. Pero no he podido discutirla todavía con nadie".

Con todo, afirma: "Sigo empujando, no me doy por vencido. Como ciudadano del sur de Europa, me gustaría ver a España fuertemente involucrada en el proceso de transformación" de Philip Morris.

El directivo italiano se refiere a los pasos que está dando la multinacional tabacalera para elevar las ventas de sus productos de tabaco y nicotina sin combustión y poder dejar de comercializar cigarrillos de combustión.

De hecho, Andolina ha protagonizado en Bruselas la presentación de un informe sobre la huella económica que está dejando la compañía en la Unión Europea en pos de dicha meta.

Análisis

De hecho, entre 2019 y 2023, la multinacional ha hecho una contribución de 290.000 millones de euros a la economía de la UE, según recoge un análisis de EY-Parthenon.

Una cifra que incluye las inversiones de la compañía en Europa (43.400 millones de euros en total), su contribución fiscal (38.200 millones en impuestos abonados sólo en 2023), su generación de empleo directo e indirecto, las exportaciones (8.400 millones también en 2023) y el valor añadido.

Andolina ha afirmado que la compañía podrá dejar de vender cigarrillos (puesto que sus ingresos habrán sido reemplazados por los que generan las alternativas a los productos de combustión) en varios países europeos para 2035, aunque no aclara en cuáles.

"Hay algunos en los que este objetivo va a ser más difícil de lograr, pues el conocimiento de las alternativas al cigarrillo es menor. Y nosotros también podemos hacer las cosas mejor", admite en declaraciones a este periódico.

"Si me preguntas por España… Yo creo que en España podemos lograr este objetivo", añade Andolina. Sin embargo, el directivo también apunta a que para que eso ocurra, es decir, que Philip Morris deje de vender cigarrillos en España, se tienen que dar las condiciones adecuadas. "Si se ponen trampas en el camino, va a ser más difícil llegar a este objetivo".

El directivo se refiere, concretamente, al proyecto de ley antitabaco y el real decreto de productos del tabaco que se están discutiendo. "Tiene que haber más diálogos entre instituciones", demanda.

Pone como ejemplo lo ocurrido en el caso del real decreto citado, que eliminará aromatizantes y saborizantes de los vapers y regulará las bolsitas de nicotina (dejando su viabilidad comercial al borde del precipicio, según fuentes del sector).

"Hay siete países que le han dicho a España que ese decreto no es bueno. Ignorar la experiencia de otros países, lo que piden los consumidores, la ciencia… No es un buen ejemplo de diálogo, en mi opinión", añade.

Consultado por las diferentes legislaciones europeas que se están desarrollando y si pueden afectar a la actividad de Philip Morris en Europa, es claro: "Llevamos mucho tiempo y planeamos seguir mucho más tiempo en la UE. Las compañías crean bienestar, los gobiernos pueden crear las condiciones para ese bienestar".

Con todo, se ha mostrado crítico con las subidas de impuestos que para el tabaco maneja Bruselas: "Dicen que la nicotina es adictiva, pero los impuestos que se le aplican parecen ser todavía más adictivos para los países", indicaba durante la presentación del estudio.