L’Oréal Groupe invierte 100 millones en una aceleradora de innovación sostenible y busca talento emprendedor en España

Interior de Le Visionnaire, el laboratorio de creatividad de L'Oréal Groupe en París. Esteban Palazuelos

L’Oréal Groupe encara la recta final de su convocatoria para captar proyectos con su Aceleradora de Innovación Sostenible. La multinacional, que ha destinado 100 millones de euros al programa durante cinco años, mantiene hasta el 30 de septiembre el plazo para que startups, pymes y empresas consolidadas presenten soluciones.

La compañía busca impulsar la transición de la industria de la cosmética hacia un modelo más sostenible, bajo en carbono y respetuoso con la biodiversidad, al tiempo que fomenta la colaboración con el ecosistema emprendedor.

"Buscamos acelerar nuestra transformación para cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de 2030; reinventar la experiencia de belleza a través de la Beauty Tech; y mantenernos a la vanguardia, con tecnologías que nos permitan seguir siendo líderes y definir el futuro del sector", explica Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España, a Invertia.

La Aceleradora de Innovación Sostenible se desarrolla en colaboración con el Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge (CISL), que aportará su red internacional de expertos y su experiencia en desarrollo empresarial sostenible para acelerar la llegada al mercado de las soluciones más prometedoras.

El ecosistema nacional, con potencial

Juan Alonso de Lomas subraya que España cuenta con los ingredientes para convertirse en un actor clave: “Un talento científico y técnico de primer nivel, excelentes universidades y centros de investigación, y una creciente especialización en áreas como biotecnología, energías renovables, circularidad y digitalización".

En este sentido, el grupo asegura que a lo largo de esta convocatoria espera encontrar proyectos y talento que ayuden a liderar el cambio en ámbitos como el desarrollo de nuevos ingredientes, soluciones para la gestión del agua o las denominadas green sciences (ciencias verdes).

Este último término resume un cambio radical en la investigación cosmética: implica reemplazar o complementar los procesos químicos tradicionales con fórmulas inspiradas en la naturaleza, con bajo impacto ambiental y alta eficiencia.

"España puede tener un papel protagonista en esta aceleradora”, añade el directivo. El objetivo de la misma no es solo económico, sino estratégico: "El retorno que buscamos es la capacidad de cocrear el futuro de la belleza para que L'Oréal Groupe siga siendo tan relevante y pionero en los próximos cien años como lo ha sido hasta ahora".

Entre los casos de éxito previos, L’Oréal ya ha colaborado con startups como Gjosa, creadora de un cabezal de ducha capaz de reducir hasta un 69% el consumo de agua, o ModiFace, especializada en herramientas de prueba virtual de maquillaje y coloración capilar.

Ambas iniciativas combinan sostenibilidad y tecnología para reinventar la experiencia del consumidor y reducir el impacto ambiental del sector.

Tecnologías para la belleza del futuro

La aceleradora forma parte del plan L’Oréal for the Future, que persigue integrar la sostenibilidad en toda la cadena de valor: desde los ingredientes hasta el packaging, desde la producción hasta las formas de consumo.

El grupo ya está trabajando en soluciones disruptivas que combinan ciencia, tecnología y naturaleza.

El titán del beauty galo colabora con empresas biotecnológicas como Debut, con sede en Estados Unidos, para desarrollar ingredientes bioidénticos esenciales que permitirán crear productos con menor impacto.

A nivel local, con la española Presto Ibérica ha creado un sensor que permite graduar la temperatura del agua para promover un uso más inteligente y eficiente de la misma.

Paralelamente, L'Oréal está volcada en innovaciones como los BioPods, jardines verticales controlados por inteligencia artificial que permiten cultivar ingredientes durante todo el año.

Estos replican las condiciones climáticas óptimas para cada especie vegetal, maximizando la producción de principios activos y reduciendo la presión sobre los ecosistemas naturales.

Demostración de la tecnología Osmobloom en Le Visionnaire, París. Esteban Palazuelos

Otro proyecto expuesto en Le Visionnaire —sede ubicada en París en la que el grupo dio a conocer sus últimos avances en materia de sostenibilidad este verano— es Osmobloom.

Creado con Cosmo International Fragrances, el sistema permite capturar las moléculas aromáticas de las flores sin dañarlas, abriendo la puerta a fragancias más auténticas, éticas y sostenibles.

Un ecosistema en transformación

La aceleradora de L’Oréal Groupe no solo busca financiar proyectos, sino también crear un ecosistema global de innovación sostenible.

El programa incluye un acompañamiento de hasta 12 meses con expertos del CISL y de L’Oréal para que las startups puedan validar sus soluciones, medir su impacto y escalar su modelo de negocio a nivel internacional. Las áreas en las que pueden inscribirse los interesados son amplias:

Soluciones con bajo impacto de carbono y adaptadas al cambio climático

Resiliencia hídrica

Propuestas basadas en la naturaleza, ingredientes y materiales alternativos

Eliminación del uso de plásticos fósiles y de residuos plásticos

Circularidad y gestión de recursos

Modelos de negocio sostenibles e inclusivos

Este enfoque es paralelo a una demanda creciente de los consumidores. Según datos internos de L’Oréal, el 78% de los usuarios quiere productos más sostenibles, pero muchos no saben cómo integrarlos en su rutina.

La compañía ve en la tecnología a una vía para cerrar esa brecha y ofrecer soluciones que combinen eficacia, transparencia y respeto por el medioambiente. Y, en esta hoja de ruta, las startups son un pilar fundamental.

En palabras del director ejecutivo para España y Portugal, "tenemos un fuerte compromiso con el modelo de investigación y la innovación 'abierta', y las vemos como socias estratégicas que nos aportan agilidad, disrupción y perspectivas frescas, elementos cruciales en el dinámico sector de la belleza".

L'Oréal, alineado con Europa

Con más de 4.000 investigadores y 6.400 expertos tecnológicos y digitales en el mundo, L’Oréal Groupe quiere situarse a la vanguardia de la sostenibilidad en la industria.

Sus objetivos se alinean con el Pacto Verde Europeo, con metas concretas como reducir en un 57% las emisiones directas para 2030 y lograr que todos sus centros en Europa funcionen con energía 100% renovable.

Además, la multinacional ha lanzado iniciativas para reducir la huella digital de su publicidad y fomentar modelos de negocio circulares, como el #JoinTheRefillMovement, que promueve la recarga de perfumes, cremas y champús para reducir el uso de envases de un solo uso.

En junio, L'Oréal Groupe presentó los últimos avances en los objetivos de L'Oréal For The Future. Esteban Palazuelos

Ante la urgencia climática actual, "nos estamos quedando sin tiempo, necesitamos acelerar", subrayan desde la compañía, convencidos de que la colaboración con el ecosistema emprendedor será clave para alcanzar estos ambiciosos objetivos.

La primera convocatoria de la aceleradora se cierra en pocas semanas, pero L'Oréal Groupe espera que sea solo el comienzo de una nueva etapa de alianzas entre la gran industria y las startups.

"Esperamos colaborar con un número creciente de innovadores y solucionadores de problemas en todo el mundo", concluye Ezgi Barcenas, directora de Responsabilidad Corporativa del grupo.