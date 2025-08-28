La Seguridad Social exige a Glovo 450 millones de euros en cotizaciones y multas

Todo apunta a que el modelo laboral que Glovo sostuvo hasta mediados de año le podría salir caro a su matriz, Delivery Hero. Según indica la plataforma alemana, la Seguridad Social española exige a Glovo el pago de unos 450 millones de euros en materia de cotizaciones impagadas y multas.

Así lo indica la propia Delivery Hero en los resultados semestrales, que ha dado a conocer este jueves. Según indican dichos resultados, a 31 de julio las autoridades españolas exigían a la empresas "aproximadamente 450 millones de euros por obligaciones de Seguridad Social y multas, que ya se reflejan en el pasivo contingente"

Dichas multas y exigencia de cotizaciones proceden de la ley rider que aprobó el Gobierno en la legislatura pasada. Y que ponía en la picota a Glovo por el empleo de la figura de los falsos autónomos.

En total, según indica Delivery Hero, Glovo "podría enfrentarse en España a reclamaciones por cotizaciones a la Seguridad Social, cargos por demora y multas, así como a reclamaciones de IVA, por un importe total aproximado de entre 520 y 860 millones de euros".

Sin embargo, Glovo hace unas semanas que desistió de este modelo. De hecho, ha contratado a unos 14.000 repartidores para tener una flota propia de riders, después de las numerosas multas que había recibido.

De ahí que Delivery Hero se reserve "la posibilidad de seguir defendiendo la condición de autónomo ante todas las instancias disponibles, cumpliendo con los requisitos".

Según indican dichos resultados, Delivery Hero facturó 7.185,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación.