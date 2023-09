EEUU presenta cargos contra un fondo de Nueva York que habría gestionado 7.000 millones de Abramovich

La SEC, el regulador del mercado de Estados Unidos, presenta cargos contra Concord Management, el fondo de Nueva York que ha sido vinculado a oligarcas rusos como Abramovich o Yevgeny Prigozhin, el fundador del siniestro grupo de mercenarios Wagner, recientemente 'fallecido'.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también ha demandado al director del fondo neoyorquino, Michale Matlin, por asesorar a un "rico exfuncionario ruso ampliamente considerado con conexiones políticas en Rusia".

El regulador explica en un comunicado publicado hoy martes, consultado por este diario, que Matlin y Concord "obtuvieron, organizaron y monitorizaron desde al menos 2012 y marzo de 2022 cientos de inversiones, por valor de miles de millones de dólares" en nombre de su cliente.

La SEC afirma que ni Concord ni Matlin se registraron como asesores de inversiones y que en enero de 2022 presuntamente "gestionaron inversiones para su único cliente con un valor total estimado de 7.200 millones de dólares en 112 fondos privados diferentes".

El organismo estadounidense no identifica al cliente ruso del fondo de Nueva York, aunque indica que Reino Unido y Unión Europea han sancionado al mismo y congelado sus activos, y que en febrero de 2022 Concord le ayudó a vender su cartera de valores.

La SEC calcula que Matlin y Concord han ganado más de 80 millones de dólares por brindar asesoramiento a dicho cliente. El regulador asegura que el fondo tomaba decisiones prácticamente a diario sobre las inversiones millonarias de su cliente y que, a principios de febrero de 2022, cuando ya sonaban tambores de guerra en Ucrania, ordenó deshacer las inversiones.

Cinco hijos

Aunque el comunicado del regulador del mercado estadounidense no revela la identidad del cliente ruso del fondo neoyorquino, es posible suponer que se trata de Roman Abramovich, el expropietario del equipo de fútbol inglés Chelsea y una de las mayores fortunas rusas.

La SEC indica que, al mismo tiempo que el cliente ordenó deshacer sus inversiones en Concord, a principios de febrero de 2022, también se transfirió la propiedad de parte de sus fondos "a cinco de los hijos" del cliente.

Abramovich, padre de siete hijos, y su vinculación con Concord Management ya ha sido señalado por The New York Times en una información publicada el pasado año. El diario británico The Guardian publicó a principios del pasado mes de enero que Abramovich habría traspasado a sus hijos miles de millones de dólares.

