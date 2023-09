EiDF, 'Welcome to the jungle': el grupo solar nombra su segundo jefe de 'Compliance' en menos de un año

EiDF, la compañía fotovoltaica que tiene entre sus lemas el 'Welcome to the jungle' -título de una canción del grupo Guns N' Roses-, ha propuesto a sus accionistas el nombramiento de un nuevo jefe de Compliance, encargado de la prevención de delitos internos, el segundo en menos de un año.

El grupo controlado por Fernando Romero Martínez se ha derrumbado en Bolsa pasando en abril de rozar los 30 euros por acción a los cuatro euros en la actualidad; de tener un valor de mercado superior a los 1.000 millones de euros, a otro inferior a los 234 millones. Las dudas sobre la contabilidad de EiDF expuestas por la consultora Deloitte dejan a la compañía con poco margen de maniobra. La firma elaboró un análisis detallado de las cuentas del grupo, un forensic, en el que se advirtió de "evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad (...)". Dadas las dudas expuestas sobre la contabilidad de la compañía, el papel que haya jugado en el grupo la persona responsable de la prevención de delitos, el Compliance Officer, será clave en el caso EiDF. Welcome to the jungle La empresa fotovoltaica se dispone a nombrar ahora a su segundo jefe de Compliance en menos de un año. La persona designada anteriormente, una abogada con menos de diez años de experiencia laboral, exresponsable del área jurídica de EiDF, abandonó el grupo en enero. De acuerdo a la documentación publicada por EiDF, la compañía se dispone ahora a designar como jefe de Compliance a José María Covelo Fernández, de su departamento jurídico. [La solar EiDF presenta sus cuentas reformuladas de 2022 para levantar la suspensión de cotización de abril] En diciembre del pasado año, EiDF informó en Junta a sus accionistas que había implementado un modelo de prevención designando como jefa de Compliance a la resonsable del área jurídica. Pero pocos días después, el pasado mes de enero, según ha podido confirmar este diario, esa misma persona dejó la compañía. En una entrevista publicada en la web de Eidf, en abril de 2022, la anterior jefa de Compliance comentaba que, tras decidir cambiarse de trabajo "y ver que uno de los lemas de bienvenida de EiDF es 'Welcome to the jungle'", supo que la decisión "había sido la correcta". La figura del Compliance Officer, la persona encargada de la prevención de cualquier tipo de delito dentro de una compañía, se ha convertido en una herramienta clave en los departamentos legales de las empresas españolas desde que en 2010 desapareciera en el ordenamiento jurídico español el principio de no responsabilidad penal de las sociedades. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo introdujo un artículo con las condiciones por las cuales, de cumplirse, podría eximirse de responsabilidad en un delito a la persona jurídica. Entre ellas, que el órgano de administración hubiera adoptado con eficacia, antes de la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas; o que se hubiera confiado el modelo de prevención a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos. El grupo indicó a este periódico el viernes pasado que la anterior jefa de Compliance dejó su puesto "por motivos personales, se mudó a otra comunidad autónoma". Y añadió que su departamento legal "cuenta con seis compañeros". Desafiante A pesar de las conclusiones del informe elaborado por Deloitte y de la brusca caída del valor de EiDF en Bolsa, la compañía se muestra desafiante ante el regulador del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, contra la propia consultora, y las informaciones publicadas. La CNMV requirió a EiDF el pasado día 23 de agosto la publicación de las conclusiones del informe de Deloitte "sin realizar matizaciones, comentarios o añadidos de la compañía, o, alternativamente, la publicación, por parte de Eidf, del contenido íntegro del resumen ejecutivo del citado informe forensic". Cartel de Eidf en la Bolsa de Madrid, en 2021. Edif Solar. El grupo de Fernando Romero encargó a Deloitte un forensic después de que el auditor de sus cuentas, PwC, detectara incidencias que impidieron que EiDF presentara a tiempo sus cuentas del ejercicio 2022, lo que provocó que la CNMV suspendiera la cotización en Bolsa de la compañía, el pasado 14 de abril. La compañía fotovoltaica realizó una primera comunicación sobre el informe elaborado por Deloitte -la consultora terminó el encargo a finales de julio- el 17 de agosto. Pero en ese comunicado al mercado sobre las conclusiones del forensic, el grupo omitió alertas contundentes de Deloitte que apuntan a una posible deriva del caso en los tribunales. "En conclusión", decía EiDF en su primer comunicado al mercado sobre el forensic de Deloitte, del 17 de agosto, "las consideraciones que se hacen en el informe Forensic llevan consigo, a lo sumo, un ajuste de unos dos millones de euros que se han hecho constar en las cuentas de la sociedad con la debida publicidad legal, importe que no alcanza ni al 1% del volumen global de la facturación de la sociedad en 2022 (...)". [El grupo solar EiDF empieza a vender activos para evitar una quiebra técnica tras derrumbarse en Bolsa] El regulador del mercado español exigió a EiDF la publicación de las conclusiones de Deloitte sin matizaciones, lo que el grupo realizó el 24 de agosto. La consultora identifica en su informe, con relación a tres de los cuatros socios de EiDF analizados, "evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad (...)". Todos los deudores del grupo "presentan una vinculación directa o indirecta con Fernando Romero (...)". "Se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos", señala el informe de Deloitte. También apunta "discrepancias entre costes registrados en contabilidad y el grado de avance real"; "incidencias relativas a la imputación del importe reservas en grado de avance de la obra"; "posible incumplimiento contractual"; y "documentación no veraz o inexistente". Placas solares. Eidf. Ese mismo día, EiDF emitió otro comunicado, desafiante. Sobre las revelaciones del informe de Deloitte y la exigencia de la CNMV de que publicara el informe, la empresa indicó que, "evidentemente, la confección del resumen de un texto admite diferentes ejecuciones, basadas, asimismo, en varias apreciaciones subjetivas". En ese mismo comunicado, EiDF aseguró que el regulador había seleccionado "pasajes" del informe de Deloitte, "una suerte de censura previa". Y subrayaba que no iba a proceder "a la publicación de las fórmulas taxativas impuestas en el requerimiento cursado por la CNMV, debiendo este organismo actuar en la forma que considere procedente, sin contar, al efecto, con la autorización de esta parte". También lanzó un mensaje amenazante a la consultora Deloitte en ese mismo comunicado. La compañía, que hasta entonces había informado que había encargado a Deloitte la elaboración del forensic, precisó en su comunicado del 24 de agosto que el mismo había sido requerido por su auditor, PwC. Las conclusiones jurídicas a las que llega el informe de Deloitte "han sido ya sometidas a dictamen de un despacho de reconocido prestigio, en aras de determinar si la inclusión de tales conclusiones en el reiterado informe puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad a sus autores". El empleo de ese informe jurídico, añadía EiDF, "tendrá carácter exclusivamente interno, como presupuesto para, en su caso, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a la acción ante los tribunales de justicia". El viernes pasado, el grupo lanzó otro comunicado para tratar de aclarar "noticias que en opinión de la compañía difieren de la imagen fiel de EiDFy su grupo". Sigue los temas que te interesan CNMV Deloitte Energía fotovoltaica PwC