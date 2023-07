Los grandes patrimonios disparan sus consultas tras el 23-J y preguntan por Portugal como destino

Los despachos especializados en la gestión de grandes patrimonios han experimentado un incremento de las consultas de clientes a raíz del resultado electoral del domingo. "¿Me voy a Portugal?", preguntan algunos.

Las probabilidades de que Alberto Núñez Feijóo pueda formar Gobierno son prácticamente nulas, lo que ha defraudado las expectativas de los que pensaban que una victoria electoral del PP supondría la supresión del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas.

"Totalmente, hemos notado más llamadas y cierta inquietud de algunos clientes", señala Miguel Ángel Albaladejo, socio del despacho madrileño Dfive, al frente del área Tax Services. "Ahora, con la posibilidad del bloqueo o de la formación de un Gobierno del PSOE con separatistas, algunos se preguntan si es conveniente irse a otro país, en particular a Portugal", indica. "Nuestro consejo: no tomes una decisión vital por una cuestión fiscal".

"Las consultas de clientes con grandes patrimonios al despacho se han disparado esta semana", comentan en un bufete castellano que prefiere mantenerse en el anonimato. "Nos preguntan por Portugal o Francia", añade. "Feijóo no tendría que haber dicho en campaña que iba a retirar el impuesto a las grandes fortunas", considera.

El líder del PP declaró en una entrevista a finales del pasado mes de junio, en el programa El Hormiguero, que suprimiría el impuesto temporal a las grandes fortunas y que devolvería su administración a las Comunidades Autónomas si llegaba a Moncloa.

"Mira el wasap que me envía un cliente", dice un abogado al frente de otro despacho que trabaja con grandes fortunas. "Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos pero no desesperados; perseguidos pero no abandonados; derribados pero no aniquilados", reza el mensaje, una referencia a un pasaje bíblico. "Muchos daban por sentado que Feijóo iba a ganar y que retiraría el impuesto a las grandes fortunas, y así se han quedado", comenta.

Constantino Vidal Ruiz de Velasco, socio fundador del despacho Zadal, cuenta que, con anterioridad al domingo pasado, el bufete había recomendado a sus clientes aguardar a lo que ocurriera en las elecciones.

"Habíamos previsto todos los escenarios posibles", dice, "pero, en todo caso, el impuesto a las grandes fortunas hay que pagarlo este 31 de julio, sí o sí, daba igual realmente que Feijóo ganara o no las elecciones", aclara.

"Algún cliente con mayor apetito por el riesgo sí que había comentado que si el PP ganaba no lo iba a pagar, bajo el convencimiento de que el impuesto iba a ser retirado, pero no es algo que desde luego hayamos aconsejado", añade Vidal Ruiz de Velasco, que antes de trabajar en Zadal estuvo en Garrigues, Cuatrecasas y Écija.

Pagar e impugnar

Todos los despachos consultados coinciden en recomendar a sus clientes pagar el impuesto a las grandes fortunas y, a continuación, impugnarlo. El impuesto afecta a los patrimonios declarados en 2022 superiores a los tres millones de euros, y que no paguen el impuesto sobre patrimonio gracias a las bonificaciones aprobadas en Madrid y Andalucía.

"La bonificación aprobada en Madrid y Andalucía sobre el impuesto de patrimonio queda diluida por el impuesto a las grandes fortunas, pero el trámite legislativo no ha sido perfecto y es recurrible, el impuesto está mal configurado", considera Constantino Vidal Ruiz de Velasco.

El impuesto sobre las grandes fortunas se aprobó a finales del pasado año como enmienda a la proposición de ley por la que se crearon los impuestos a la banca y a las energéticas, lo que impidió la posibilidad de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios, lo que, en opinión de algunos de los despachos consultados, sería una base para impugnar el impuesto. También desde la patronal empresarial, CEOE, se ha advertido sobre la posible inconstitucionalidad.

"Lo que aconsejo en estos casos es presentar una rectificativa, lo que provocará que Hacienda responda con un acto administrativo, que es entonces ya recurrible", explica Miguel Albaladejo, de Difve. "Una de las alegaciones para tratar de negarse a pagar el impuesto es sostener que se trata de una doble imposición", opina el abogado. "La esperanza es que en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, logre tumbar el impuesto y que al final no haya que pagarlo, por eso recomiendo recurrir todo lo posible hasta que Ayuso consiga tumbarlo", dice.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso el pasado 1 de febrero ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el impuesto sobre las grandes fortunas requiriendo la suspensión cautelar del mismo, por invadir las competencias fiscales de las comunidades autónomas.

Portugal, Madrid

También los despachos consultados coinciden en advertir sobre la opción de trasladarse a otro país, bajo el temor de que el próximo Gobierno imponga aun más exigencias fiscales a patrimonios superiores a los tres millones de euros.

"Si se decide hacer eso hay que tener en cuenta las consecuencias", destaca Albadalejo. "No es un simple traslado fiscal, debes trasladar al destino seleccionado toda una vida, la actividad empresarial y también la familia, hay que pensarlo bien", subraya.

"Estamos viendo muchas inspecciones fiscales a todo el que decide un traslado de este tipo", comenta Constantino Vidal Ruiz de Velasco, del bufete Zadal. "Si te vas, te vas", advierte.

"Portugal, Francia... son destinos sobre los que nos preguntan los que barajan la posibilidad de abandonar España por motivos fiscales", indica Albaladejo, quien añade que "es una opción libre, legal, pero hay que tener en cuenta las consecuencias".

Grandes fortunas extranjeras latinoamericanas "nos preguntaban hace unos años por irse a Miami, pero ahora nos preguntan también por Madrid, Miami o Madrid; recuerdo esto a los españoles que me preguntan ahora por irse fuera", añade.

