Celsa, visto para sentencia: por qué el juicio por la mayor siderúrgica española pasará a la historia

El juicio de Celsa, que quedó el martes visto para sentencia, pasará a la historia judicial española. De la decisión del magistrado depende el futuro de la mayor siderúrgica española; el proceso ha puesto a prueba la nueva Ley Concursal; y el juicio, retransmitido, debería servir para establecer una nueva relación entre la prensa y la justicia española.

Los abogados de Celsa y los de los fondos de inversión acreedores de la compañía controlada por la familia Rubiralta, expusieron sus conclusiones con fuertes presiones dirigidas hacia el magistrado Álvaro Lobato.

Los fondos advirtieron que, si el juez impide la aplicación del plan de reestructuración que ellos mismos han propuesto, Celsa acabará en concurso de acreedores.

"Los Rubiralta tenían que haber perdido ya el control de Celsa", dijo el abogado de los fondos. "La opción es este plan [el de reestructuración propuesto por los fondos] o el concurso", aseguró, y añadió que la compañía iría posiblemente a liquidación directamente.

La defensa de los socios de Celsa advirtió al juez que el plan de reestructuración propuesto por los fondos acreedores sólo podría aprobarse en sede judicial yendo en contra de la ley.

Un juicio histórico

El abogado de los socios del grupo con sede en Barcelona calificó la propuesta de los fondos de "expolio"; dijo que si los fondos tomaban el control, la compañía iría al "colapso"; y aseguró que el cambio de la dirección de la multinacional del acero sólo podría aprobarse en junta de accionistas, y no por una decisión judicial.

El juez Álvaro Lobato dejó visto para sentencia el caso Celsa pidiendo disculpas porque no podrá dictar resolución antes de que termine el mes de agosto, como era su propósito inicial.

"Tengo que pedir disculpas porque ese compromiso no lo puedo mantener, no soy capaz, con sinceridad, de tomar una decisión en tan corto periodo de tiempo y argumentarla", se excusó. "Soy consciente de que el tiempo es esencial en este procedimiento", añadió, y anunció que dictaría sentencia en los primeros diez días de septiembre.

El juicio de Celsa pasará a la historia por ser el primero en el que se emplea el recurso que ofrece la nueva Ley Concursal a los acreedores de una compañía de presentar un plan de reestructuración financiera antes de iniciar un concurso de acreedores.

También porque, de la aprobación por parte del juez de ese plan presentado por los fondos, depende la propiedad de la mayor siderúrgica española, que da empleo a cerca de 4.000 personas en el país, y con fábricas en otros mercados con una plantilla total cercana a los 10.000 empleados.

De la trascendencia del proceso dio parte el magistrado en su despedida. "Sólo quería decirles que para mí ha sido un placer, un honor, vivir esta experiencia con todos ustedes", declaró. "Estoy agradecido a los letrados que han intervenido, con independencia del resultado final, creo que todos ustedes han hecho un excelente trabajo, que perdurará, pueden sentirse orgullosos", manifestó.

Acceso de la prensa

El juicio por la homologación judicial de la deuda de Celsa se ha desarrollado durante todos los días de la semana pasada, en sesiones de mañana y tarde, y terminó ayer martes con la lectura de las conclusiones por parte de los abogados de las partes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha encargado de proporcionar a los medios interesados en cubrir el proceso un enlace mediante el que poder seguir el juicio, retransmitido.

Los medios debían registrarse con anterioridad cada día para obtener las claves de acceso. Fuentes del TSJC explicaron a este diario que se han coordinado con el juez Álvaro Lobato para poder facilitar el trabajo de la prensa.

Durante el proceso, cuando se trataban datos confidenciales -como números de cuentas de ahorro, claúsulas contractuales, etc- la señal de retransmisión era cortada.

De 180 salas existentes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, sólo tres están equipadas para permitir la retransmisión de juicio. Las mismas fuentes consultadas en el TSJC indicaron que se valora el interés mediático para solicitar la retransmisión de los procesos.

La retransmisión del juicio de Celsa debería servir para establecer un nuevo cauce de relación entre la justicia española y los medios, dando mayor publicidad y transparencia a lo que ocurre en sala facilitando la retransmisión de los procesos que tengan interés público.

En un momento en el que hasta un partido político ha tenido la ocurrencia de regular la prensa como en tiempos de Franco, iniciativas como las del magistrado de Celsa deberían tener más recorrido, y los juzgados deberían estar mejor equipados para permitir la retransmisión de los procesos.

El juez de Celsa se despidió agradeciendo especialmente el trabajo de los funcionarios de Justicia. "La verdad es que me han demostrado, especialmente a mí que he pasado gran parte de mi vida en el ámbito privado, que la eficiencia y la productividad no están reñidas con el servicio público", dijo.

