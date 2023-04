La quiniela de Ferrovial: la mayoría de los socios avala el cambio a Países Bajos a pesar de las presiones del Gobierno

Ferrovial celebra hoy Junta de Accionistas bajo el convencimiento de que saldrá adelante su propuesta de trasladar su sede a Países Bajos, un movimiento inédito entre las multinacionales españolas que ha provocado un terremoto político y empresarial desde que, por sorpresa, el grupo comunicara sus intenciones, el pasado 28 de febrero.

A pesar de las presiones del Gobierno, la compañía cuenta con el apoyo declarado de sus principales accionistas a la medida, así como de los representantes de accionistas minoritarios y de los asesores de voto (los proxy).

El presidente del grupo, Rafael del Pino, con el 20,4% del capital, y su hermana María del Pino, con el 8,4%, votarán a favor. También lo hará el fondo de inversión extranjero con más acciones de la multinacional española, The Children's Investment Master Fund, con el 7%.

El fondo soberano noruego Norges Bank, con el 1,5%, que previamente había mostrado su intención de votar en contra del cambio de sede, modificó ayer martes su intención y finalmente lo hará a favor.

Otro de los hermanos de Rafael del Pino, Leopoldo del Pino, con el 4% de Ferrovial, votará previsiblemente en contra del cambio de sede, aunque después no venderá sus acciones.

El resto de fondos y entidades de inversión que participan en el capital de Ferrovial, la mayoría con menos del 3%, no han hecho pública su intención de voto, pero tanto fuentes cercanas a la empresa como del mercado dan por hecho que apoyarán la medida.

Entre ellos se encuentra otro de los hermanos Del Pino, Joaquín del Pino, con el 2,5% del capital, quien dejó el consejo de administración de Ferrovial en mayo de 2021.

La operación del traslado de sede está condicionada a su aprobación por parte de los accionistas y a que, un mes después, el importe de las obligaciones resultantes del derecho de separación no supere los 500 millones de euros. Lo que supone que los accionistas que vendan sus títulos en ese periodo no deberían sumar más del 2,6% del capital.

Con algo más del 3% del capital de Ferrovial, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se mantienen el fondo estadounidense BlackRock, el mayor del mundo, con el 3,1%, y Lazard Asset Management, con el 3,08%.

Con participaciones inferiores se encuentran otros fondos internacionales, como Capital Research and Management Company, State of New Jersey Common Pension Fund, o Fidelity. También entidades financieras como Santander y UBS.

La CNMV no actualiza las participaciones accionariales entre determinados porcentajes, por lo que probablemente los datos publicados de los accionistas con menos del 3% hayan variado.

Más patrimonio que nunca

La familia del Pino llega a la trascendental Junta de Accionistas de hoy jueves en Madrid con más patrimonio que nunca.

La revista Forbes estima una fortuna de 4.500 millones de euros en manos de Rafael del Pino, quien posee su participación del 20,4% de Ferrovial a través de la sociedad holandesa Rijn Capital.

Pantallazo de la revista Forbes con la evolución del patrimonio de Rafael del Pino. Forbes

La publicación estadounidense sitúa al presidente de la constructora española como la 624 persona más rica del mundo.

La misma revista calcula que María del Pino posee una fortuna valorada en 2.500 millones de euros (la 1.204 mayor fortuna del mundo), y que Leopoldo del Pino cuenta con un patrimonio valorado en 1.800 millones de euros (la 1.670 mayor fortuna del planeta).

Los hermanos Del Pino han elevado su patrimonio durante este siglo gracias a la evolución del precio de la acción de Ferrovial, que prácticamente ha triplicado su valor en los últimos quince años al calor de los contratos internacionales que ha ido logrando la compañía.

Ferrovial cerró ayer la sesión bursátil a un precio de 27,14 euros por acción, tras subir un 1,23%, con un valor de mercado cercano a los 20.000 millones de euros, rozando su mayor valor histórico en Bolsa.

