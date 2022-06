Huertas (Mapfre) sobre el conflicto con Argelia: "A las empresas se nos pone entre la espada y la pared"

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, durante el segundo Wake up, Spain!, de EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. Jesús Umbría.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha tildado de "lamentable" el conflicto que se ha generado entre España y Argelia, al tiempo que ha lamentado la situación en la que se deja a las compañías con presencia en el país, como es el caso de la aseguradora.

"Donde no había problemas han surgido problemas y a las empresas se nos ha puesto contra la espada y la pared en un momento en el que no se esperaba el conflicto", ha afirmado durante su intervención en el XXXIX Seminario de APIE. Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación, organizado por la Apie y BBVA. Huertas ha deseado que el conflicto termine y que "los puestos de trabajo no se vean a riesgo".

Según ha explicado, Mapfre dispone de una "pequeña presencia" en el país africano y, en todo caso, la aseguradora va a abandonar el país dado que "no va a quedarse en la mayoría de los países donde no tiene compañías de seguros, como Argelia".

CaixaBank y Bankia

En otro orden de cosas, Huertas ha apuntado que espera que antes de final de año esté resuelto el arbitraje que mantiene abierto por la ruptura de la alianza de bancaseguros que tenía con Bankia y a la que se puso fin tras la fusión del banco con CaixaBank.

Hace algunos meses, CaixaBank rompió definitivamente el acuerdo de bancaseguros por una cuantía superior a los 570 millones de euros tras recibir la valoración de un experto independiente. Una valoración con la que Mapfre no está de acuerdo, por lo cual comenzó un proceso legal para revisar la ruptura del acuerdo. "Todo tiene su tiempo. Esperamos que antes del cierre de este año debería estar resuelto", ha expuesto Huertas.

Preguntado por si se arrepiente ahora de no haber demandado a Bankia por la pérdida de su inversión en la salida a bolsa, Huertas se ha limitado a señalar que no se denunció en su momento porque sus análisis señalaban que no tendrían éxito.

"No tenía ningún sentido. No hubo ningún accionista que estuviera en contra de esa decisión. Ojalá lo hubiera tenido y ojalá se hubieran podido recuperar esos millones de euros", ha añadido el presidente de Mapfre, según quien el modelo de negocio de la aseguradora se está recuperando tras Bankia. "Es historia pasada para nosotros", ha concluido.

