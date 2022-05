Quién es quién en el consejo de Abenewco, la filial de Abengoa que espera los 249 millones de la SEPI

La unidad no es, precisamente, la palabra que define al consejo de Abenewco 1, la filial que agrupa los activos más importantes de Abengoa. En el grupo esperan, como agua de mayo, que la SEPI se pronuncie sobre los 249 millones que les han sido solicitados para seis filiales.

Las discrepancias internas se han dejado ver en el consejo celebrado esta semana, en el que el 50% votó a favor de seguir adelante con la única oferta vinculante, la del fondo estadounidense Terramar.

La otra mitad, que representa los intereses de los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares, votó en contra. Se trata del presidente de Abengoa S. A., Clemente Fernández; el expresidente de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso; y el presidente de la Sayme, Alfonso Murat. El desempate llegó con el voto de valor del presidente no ejecutivo de Abenewco 1, Juan Pablo López-Bravo.

Clemente Fernández

Aupado por los accionistas minoritarios, Clemente Fernández es presidente de Abengoa S. A. y tiene un hueco como consejero en la filial desde el 1 de octubre de 2021. Nacido en San Vicente de la Barquera (Cantabria) en 1964, aprendió a invertir en bolsa cuando pasaba largas jornadas trabajando en la recepción de un hotel en su pueblo natal.

Desde su llegada a la presidencia de Abengoa se ha mostrado muy crítico con el fondo estadounidense. La compañía lleva esperando desde el 17 de marzo de 2021 a que la SEPI se pronuncie sobre si le otorgará los 249 millones de euros. El presidente considera que este retraso se debe a que la entidad pública no le gusta este socio de viaje.

El presidente de Abengoa posa junto al letrero de la entrada del Campus de Palmas Altas Carlos Márquez - El Español.

En la última junta de accionistas, Fernández aseguró que trabajaba contra viento y marea para que la compañía contara con la oferta de un socio industrial español. Sin embargo, esta misma semana Abengoa ha comunicado a la CNMV que la única oferta vinculante es la de Terramar.

Entró en la multinacional andaluza con una inversión de 400.000 euros en 2019 y presume de encontrar cierto placer al sortear situaciones empresariales difíciles. Esta no es su primera vez capitaneando un barco en aguas revueltas, ya que dirigió Amper en sus momentos de mayor estrechez económica. Anteriormente, ha sido presidente de Nervión Industries y consejero de Sacyr y de la ingeniería Núcleo de comunicaciones y control.

Juan Pablo López-Bravo

Antes de ser presidente de la filial, Juan Pablo López-Bravo lo fue de Abengoa S. A. desde diciembre de 2020, cuando tomó el relevo a Gonzalo Urquijo. No llegó al año como dirigente de la matriz: el 1 de octubre de 2021 dimitió.

El ahora presidente no ejecutivo de Abenewco ha sido también director general de Tecnología Constructiva SA en Cuba. Cuenta con un amplio currículum como director de empresas del sector de la energía y la banca. Ha estado a los mandos de Banca Corporativa de Barclays España (1996-2005), de la división Pymes de Barclays Bank (2005-2012), y de Kaiserwetter Energy Asset Management (2013-2018). También ha sido analista de riesgos y AVP de banca corporativa.

José Joaquín Martínez Sieso, Clemente Fernández y José Alfonso Murat.

El también cántabro Alfonso Murat no tiene acciones en Abengoa y figura como consejero independiente. Actualmente, es el presidente de Sayme. Esta empresa, que fundó él mismo, se dedica a la distribución de equipos tecnológicos. También ha sido presidente de los consejos de administración de las estadounidenses Lifesensed INC y Kooik INC.

Por parte de los minoritarios, el último en incorporarse al consejo de Abenewco ha sido el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso (Bilbao, 1956). Entró en la escena política en 1985, cuando se hizo con la dirección de la Oficina de Incentivos Regionales y de la Oficina de relaciones con las Comunidades Europeas.

Expresidente de Cantabria

Presidió la comunidad de Cantabria desde 1995 a 2003 y, un año más tarde, dio el salto al Congreso de los Diputados. Llegó a ser vicepresidente tercero del Congreso y se mantuvo como diputado hasta 2011.

Desde entonces, ha sido presidente de la asociación para la colaboración entre puertos y ciudades y presidente de la Autoridad Portuaria de Santander hasta 2015. Desde entonces, es asesor independiente en la capital cántabra.

Polo y Palomino, a favor de Terramar

Quien más vinculado está con la tierra natal de Abengoa es Álvaro López. Se graduó en Derecho por la Universidad de Sevilla y estuvo vinculado a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Ha tenido diversos cargos en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. En los momentos de más estrechez económica, es el hombre encargado de comunicar a su numerosa plantilla los retrasos en las nóminas, pues desde 2000 es el director de Recursos Humanos.

La pasarela peatonal de acceso a la sede de Abengoa en Sevilla. E. del C.

En la actualidad, están al día con las pagas de los trabajadores, aunque tanto en verano como en Navidad retrasaron el abono de las extraordinarias. La plantilla del grupo se ha reducido a unas 7.000 personas en los últimos meses. De ellas, casi unos 2.000 empleados están en España.

Enrique Palomino ha sido el último en incorporarse al consejo de Abenewco. Cuenta con experiencia en el sector de la energía. En 2015 fundó Babcock Energy, dedicada al suministro de productos relacionados con la energía y la generación de vapor para las industrias.

Ha pasado a lo largo de su carrera profesional por Naturgas Energía, edp Energía, Aeroblade y Aernnova Aerospace, entre otros. También presidió durante un año Gerg, el grupo europeo de investigación gasística.

