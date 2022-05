Terramar, dispuesta a hacerse con el 70% de la filial de Abengoa si la SEPI aprueba el rescate del grupo

El fondo estadounidense Terramar se haría con el 70% del capital social de Abenewco 1, la filial que agrupa los activos más importantes de Abengoa, si la SEPI decide pronunciarse favorablemente sobre los 249 millones de euros que le han sido solicitados con cargo al fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El californiano ofrecerá 200 millones de euros a Abenewco 1. Un total de 140 se entregarán en forma de préstamo y los otros 60 millones como capital. Estos últimos se emplearán para la recompra de la deuda New Money 2, A3T Convertible Put Option y Reinstated Debt.

Abenewco 1 ha decidido dar luz verde nuevamente a la oferta de Terramar tras un tenso consejo, que contó con tres votos negativos y cuatro a favor. El desempate se debe al voto de valor del presidente de Abenewco 1, Juan Pablo López Bravo, quien siempre se ha mostrado favorable a esta oferta, la única vinculante con la que cuenta la compañía.

Accionistas de Abengoa

Por el contrario, los minoritarios han sido muy críticos con este fondo. Incluso creen que la demora de la SEPI se debe a que no le gusta este socio. El presidente de la matriz, Clemente Fernández, ha votado en contra de esta oferta, al igual que Alfonso Murat y el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso. El argumento que esgrimen es que "se cambió la documentación" durante el consejo, que fue tenso y "duró unas diez horas".

Los accionistas de Abengoa SA podrán participar en la oferta del fondo estadounidense compartiendo un máximo del 10% de su inversión. Se haría con los mismos términos y condiciones en los que Terramar haga sus aportaciones y solo en el caso de que los accionistas puedan aportar un mínimo de cinco millones de euros.

También se contemplan cambios en la estructura de capital de Abenewco 1, según ha explicado en una información remitida a la CNMV. Principalmente, se prevé que se haga mediante la conversión en capital de determinados instrumentos de deuda convertible vigentes y suscritos en ejercicios anteriores, como el Mandatory Convertible Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money.

"Dichos instrumentos serán convertidos en acciones de las sociedades emisoras (Abenewco 1, Abenewco 2 bis y Abenewco 2, respectivamente)", ha asegurado la empresa. Ha añadido que "a raíz de dicha conversión, los acreedores titulares de los referidos instrumentos pasarían a titular íntegramente, directa o indirectamente, el capital de las sociedades emisoras y la sociedad matriz Abengoa SA quedará totalmente desvinculada de Abenewco 1".

Por tanto, tras la conversión de los instrumentos en acciones, y según la información trasladada a la CNMV, se realizaría la ampliación del capital que suscribirá Terramar por 60 millones y se diluiría al resto de nuevos accionistas tras la conversión de los instrumentos de deuda convertible.

El citado consejo ha aprobado el acuerdo de reestructuración y la hoja de términos. La operación financiera se enfoca en tres partes: obtención de liquidez, obtención de avales y cambios en la estructura de capital.

Nueva línea de avales

Además, cada parte avanzará en paralelo y estará sujeta a la finalización de las

demás, en el sentido de que no se podrá finalizar la operación si no se completan todas las partes. Más allá de la oferta de Terramar, Abenewco 1 ha acordado la obtención de una nueva línea de avales New Bonding por un máximo de 300 millones.

También renovará y extenderá las dos líneas de avales New Bonding que ya existen para "cubrir las necesidades del grupo hasta 2027". "Igual que en las dos líneas existentes, la nueva línea New Bonding será otorgada por un grupo de instituciones financieras y contará con la cobertura de Cesce en este caso por el 60%", ha detallado la compañía.

35 días para la SEPI

El requisito para que la oferta de Terramar prospere es que la SEPI otorgue a las seis filiales de Abenewco los 249 millones que le solicitó el 17 de marzo de 2021 con cargo al fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Una recta final que coincide en parte con las elecciones del Gobierno de Andalucía, que tendrán lugar el domingo 19 de junio. Los diferentes candidatos de momento no han sacado a la palestra el caso de esta empresa andaluza.

El grupo de Abengoa ya ha presentado toda la documentación que le ha sido requerida. Ahora el consejo rector de la SEPI debe decidir si le otorga este préstamo y, en caso afirmativo, debe ser aprobado también en Consejo de Ministros. La fecha tope para ello es el 30 de junio.

Estos 249 millones no serían a fondo perdido. La empresa tendría un plazo, que en muchos casos es de siete años, para devolver el dinero al Estado. Por norma general, se está canalizando en un préstamo participativo y otro ordinario.

