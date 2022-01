CCOO avisa de "boicot" y "represión" en el hangar de Ryanair de Sevilla y la empresa pide ser competitivos

Hace poco más de un mes, el consejero delegado (CEO) de Ryanair, Eddie Wilson, inauguraba la ampliación del hangar en Sevilla y anunciaba la creación de 250 empleos. Hoy martes, dos candidaturas enfrentadas se disputan la representación de los trabajadores, una cita con las urnas que está cargada de polémica.

Por un lado, la compañía pide seguir siendo "competitivos" y "flexibles" y pone de ejemplo a la plantilla de Glasgow Prestwich, donde se ha optado "de forma abrumadora por tomar las riendas de su propio destino" y se ha votado "por seguir negociando directamente con la empresa". Por su parte, CC. OO. ha denunciado que se impide que las elecciones sean "limpias y transparentes".

Una carta firmada por Neil Hickey, director general de Mantenimiento Pesado Sevilla, anima a los trabajadores que acudan a las urnas para decidir el futuro a largo plazo de SIAM (la subcontrata) en Sevilla en una "coyuntura crítica".

CC. OO. y una candidatura "autodenominada"

"Es de vital importancia que votéis, tenéis voz aquí", señala Hickey en su misiva, en la que les invita a que piensen "cuidadosamente" en la decisión que van a tomar y explica que se puede elegir entre Comisiones Obreras y GEOA, una candidatura "autodenominada", según critican desde CC. OO.

La empresa insiste en que los dos últimos años han sido "devastadores" para el sector y, a pesar de ello, se han mantenido a todos los empleados, se ha aumentado su capacidad y "se ha mantenido el sistema de horas anuales que ofrece vacaciones de verano y de Navidad, al mismo tiempo que se ha dado empleo a la gente local, en particular a los jóvenes que acaban de terminar su formación".

El CEO de Ryanair y el presidente de la Junta en la inauguración. Joaquín Corchero/ Europa Press.

Así, precisa que los representantes elegidos "tendrán un papel importante" y que la empresa "se comprometerá con el comité elegido". Sin embargo, añade que en todas las instalaciones esto se lleva a cabo con sus "grupos de trabajo internos que abordan los problemas con pasión y compromiso, asegurando el éxito a largo plazo dentro de la empresa".

En concreto, menciona que el equipo de Glasgow Prestwick ha pasado recientemente por un proceso similar y "ha optado de forma abrumadora por tomar las riendas de su propio destino" y ha votado "por seguir negociando directamente con la empresa".

"Flexible y eficiente"

"SIAM tiene un futuro muy prometedor a largo plazo mientras siga siendo competitiva, flexible y eficiente", añade, a la vez que señala problemas económicos de Ryanair y avisa de que si fuera menos competitiva o flexible "corre el riesgo de perder al único cliente".

De su lado, CC. OO. ha denunciado que la dirección de Ryanair ha iniciado "actuaciones" y "coacciones" hacia la plantilla de los trabajadores para "impedir unas elecciones sindicales limpias y transparentes".

Asamblea de CCOO en las puertas del hangar la semana pasada. CCOO.

"No se pagan las horas extras, no hay planificación de vacaciones o permisos y no existe el calendario laboral", ha criticado en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia el secretario general de Industria de CC. OO. Sevilla, Javier Rodríguez Navas.

"Amenazas y coacciones"

Ante esta situación, desde CC. OO. avisan de que se está "amenazando" y "coaccionando" a los trabajadores para que no voten a favor de CC. OO. y lo hagan en beneficio de la GEOA, candidatura formada por "jefes y mandos de la empresa".

El sindicato persigue que, si finalmente pasara a representar a la plantilla de los trabajadores, estos puedan acogerse al convenio del metal de la provincia de Sevilla.

Sigue los temas que te interesan