Abengoa retrasará la paga extra de Navidad hasta que consiga liquidez

La situación financiera de Abengoa vuelve a pasar factura a sus trabajadores. La empresa ha informado a su plantilla de que retrasará el abono de la paga extraordinaria de Navidad.

Los empleados no ingresarán la paga extra hasta que se materialice alguna operación de liquidez, según ha trasladado a la plantilla en un correo electrónico el director de Recursos Humanos y miembro del consejo de Abenewco, Álvaro Polo.

En el comunicado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, se indica que la previsión es abonar la mensualidad ordinaria con normalidad. Abengoa, en concurso de acreedores desde febrero, asegura que "tratará de anticipar" la nómina de diciembre en cuanto sea posible.

La plantilla cada vez se ve más menguada, ya se redujo un 19% en 2020, pasando de 14.399 empleados a 11.641.

Además, las remuneraciones de los consejeros también se redujeron un 62% y las de los directivos lo hicieron en un 45%.

Otro retraso

Esta no es la primera vez que se demora el pago de las nóminas extraordinarias. En verano, la empresa anunció que no podría afrontar el pago de la extra de julio y no fue hasta finales de octubre cuando los empleados recibieron el ingreso.

Con la paga ordinaria de septiembre, unos 200 trabajadores tuvieron que esperar varias semanas más para cobrar íntegramente la nómina. Los afectados fueron principalmente empleados de las oficinas del Campus Palmas Altas, en Sevilla, y todos tenían en común que cobraban más de 2.200 euros mensuales.

Como en esta ocasión, la empresa de energía sevillana no tenía liquidez suficiente. Entonces, Abengoa vendió varios activos en Argelia para poder abonar las nóminas de los empleados.

También encontraron dificultades con la nómina de junio por unas operaciones que "no llegaron a tiempo". Finalmente, completaron el pago, pero en un primer momento solo pudieron abonar hasta 1.250 euros netos por trabajador.

A la espera de la SEPI

Abengoa está a la espera de que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) se pronuncie sobre su rescate, solicitado en marzo de 2020 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. La SEPI tiene atasco y solo ha entregado el 14,4% de los 10.000 millones disponibles.

La única oferta vinculante con la que cuenta Abenewco 1 -la filial que agrupa los activos más importantes- es la del fondo estadounidense Terramar Capital, que dejará de ser vinculante el 31 de diciembre.

La oferta de Terramar incluye 200 millones de euros, de los que 60 serían en capital y 140 en créditos. Por su parte, a la SEPI se le han solicitado 249 millones de euros.

El presidente de la compañía, Clemente Fernández, ha dejado claro en varias ocasiones que, antes que la oferta Terramar, prefiere una propuesta española.

Sigue los temas que te interesan