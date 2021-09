Decathlon eleva este año un 1% los salarios base, un 1,2% en 2022 y un 1,4% en 2023

Decathlon ha decidido elevar este año un 1% los salarios base, un 1,2% en 2022 y un 1,4% en 2023, según recoge el convenio colectivo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, para este año y desde la firma del convenio, los salarios base experimentarán un incremento del 1% sobre la tabla de 2020 que previamente se incrementará en un 0,8% sin dar lugar a atrasos, de modo y manera que para este año las tablas salariales recogen un salario base anual, incluidas pagas extra, de entre 15.471,81 euros y 19.182 euros.

Para los años 2022 y 2023 el incremento será del 1,2% y 1,4% respectivamente, con efecto del 1 de enero de cada uno de estos años.

Adicionalmente, tras el cierre de cada uno de estos cuatro ejercicios (2020, 2021, 2022 y 2023), se establece para los empleados que hubieren estado trabajando en la empresa todo el año, el pago de una cantidad, por una sola vez y no consolidable en tablas, en concepto de bonus en función del cumplimiento de un porcentaje de incremento de la cifra de ventas global de ese año de la empresa sobre las del ejercicio anterior, según su cuenta de pérdidas y ganancias.

Si el incremento porcentual sobre las ventas del ejercicio anterior no alcanzara un mínimo del 2,5%, no se tendría ningún derecho por este concepto, no generándose bonus.

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con más de 11.500 colaboradores y más de 170 tiendas. La red logística la conforman cinco centros logísticos regionales y dos centros continentales.

Asimismo, según el convenio, la jornada máxima anual para los años de duración del convenio, esto es 2021, 2022 y 2023 se establece en 1.770 horas de trabajo efectivo.

La jornada se entiende con carácter general de lunes a domingo, incluyendo aquellos domingos y festivos habilitados como de apertura por cada comunidad autónoma.

De esta forma, la empresa comunicará a cada trabajador su planning horario trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) con una antelación de siete días al inicio del trimestre natural.

Domingos y festivos

Los empleados de Decathlon tendrán derecho a un descanso de dos días a la semana, siendo preferiblemente uno de ellos en domingo.

Todos ellos gozarán de un mínimo de descanso semanal que comprenda cuatro fines de semana completos (sábado y domingo) por año, organizado a turnos, fuera del período vacacional.

Asimismo, los empleados de la compañía tendrán derecho a no trabajar más del 60% los domingos y festivos, con un máximo de 18 domingos y festivos trabajados, salvo adscripción voluntaria del trabajador.

Cada hora trabajada en domingos o festivos, sin perjuicio del descanso compensatorio de los festivos, será retribuida con un recargo del 50% del salario bruto anual dividido por la jornada anual, según recoge el convenio.

