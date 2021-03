Casado llama "tapadera chavista" a la aerolínea Plus Ultra y el PP pide que el Congreso controle su rescate

El rescate de la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno sigue levantando polvareda, sobre todo en el campo político. El Partido Popular pedirá la próxima semana que el Congreso de los Diputados "controle" y dé "el visto bueno" a las ayudas otorgadas a esta empresa. De hecho, Pablo Casado, presidente del PP, ha calificado a la compañía de "tapadera chavista".

Así lo ha hecho en un tuit que ha publicado este sábado. "Sánchez despilfarra el dinero de los españoles con tapaderas chavistas en vez de ayudar a las 100.000 pymes quebradas", precisa. "Está demasiado ocupado atacando gobiernos del PP con mociones de censura como para ocuparse de 4 millones de parados".

Estas valoraciones de Casado se suman a las que ha hecho el vicesecretario de Participación del partido a nivel estatal, Jaime de Olano, que ha criticado la concesión de un préstamo de 53 millones a través de la SEPI a una empresa que está "vinculada a los gerifaltes del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela".

Ha recordado que esta aerolínea que "no cumple ni uno solo de los requisitos de la normativa"para las ayudas mientras "se propicia el cierre de Ence en la provincia de Pontevedra, que da empleo a más de 5.000 trabajadores", y "vacía de carga de trabajo" a Navantia en la ría de Ferrol.

Según critica De Olano, Plus Ultra "no es una empresa estratégica, toda vez que únicamente tiene un avión y opera solamente el 0,03 por ciento de los vuelos de España", además de que "tiene pérdidas desde el año 2015", por lo que su situación no derivaría de la pandemia del coronavirus.

Sin rentabilidad

"No ha sido rentable nunca y sin embargo le dan 53 millones de euros de todos los españoles, 150.000 euros a razón de trabajador, y se deja fuera a centenares de miles de autónomos y de pymes de este país de la línea de ayudas que ha aprobado el Gobierno del señor Sánchez", ha lamentado.

Por todo ello, el PP exigirá que el Ejecutivo "dé cuenta" al Congreso sobre las ayudas a empresas que deberían "ser estratégicas" y no seleccionadas "por criterios políticos o de amistad y afinidad con determinados líderes venezolanos".

"El caso más sangrante es el caso de esta aerolínea (Plus Ultra) vinculada al Gobierno de Nicolás Maduro, a los amigos de Ábalos, de Pablo Iglesias y de Zapatero", ha sentenciado Jaime de Olano.